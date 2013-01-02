欧洲股市: 升至20个月高位,受美国达成预算协议提振

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨2.1%,至20个月高位 * 美国预算协议缓解了经济衰退风险,但料将出现新的不安 * 欧元区STOXX 50指数大涨2.9%,进入"超买区" 路透伦敦1月2日 - 欧洲股市周三收高,受美国在最后时刻达成预算协 议推动,一些地区股指进入"超买"区域,因而易出现回调. 美国达成避免采取严格撙节措施的协议,引发了股票等因经济强势而 受益的资产的涨势,该协议仅部分解决了美国的预算问题. 今年第一个交易日泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高2. 1%,报1,157.40点,受基本资源类股涨势带动. 欧元区STOXX 50指数大涨2.9%,报2,711.25点.欧元区STOXX 50波动率 指数 下降14%. 不过,未来两个月美国民主和共和两党还将就更多问题摊牌,所有这些 均将打压投资者人气,从而导致股价波动率提高. STOXX Europe 600指数,欧元区STOXX 50指数 和 德国Dax指数 的20日相对强弱指标均已进入"超买区域",意味着未 来几天一些短线卖家可能将开始对股指进行获利了结. 交易商亦指出,不能完全相信周三的涨势,因为每年第一个交易日通常 因新资金注入而提振股价上涨. 英国富时100指数 收高2.2%,报6,027.37点;德国股市DAX指数< .GDAXI>大涨2.19%,报7,778.78点,法国CAC-40指数 劲扬2.55%,报3 ,733.93点.(完)