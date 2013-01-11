欧洲股市: 升势暂停,投资者在年初大涨后稍作喘息

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.1%

* EuroSTOXX 50指数接近超买水准

* 策略师变得更为谨慎,美银美林建议卖空

路透伦敦1月11日 - 欧洲股市周五小幅走低,升势暂停,美国疲弱的经济数据和对中国出台进一步刺激举措余地的担忧给投资者提供了在年初大涨后锁定获利的理由.新年之初,股市攀升至数月高位.

美国11月贸易逆差意外扩阔,暗示美国第四季GDP增幅可能低于之前的预期.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.1%,报1,163.40点,从周四触及的两年高位1,170.29点回落.

"年初,我们获得了不错的回报.从估值和动能指标来看,此轮涨势已触顶.从业绩期公布的业绩来看,我们认为业绩的下档风险多于上档风险,"丹麦盛宝银行的策略师Peter Garnry表示.

"如果要在目前建立战术性头寸,要么减持欧洲股票,要么卖出.更为激进的操作是卖空,德国DAX指数 是卖空的好目标."

其他分析师也开始对股市持更加谨慎的态度,美银美林,瑞士信贷,Cheuvreux和高盛均警告短期内可能进行盘整,甚至回调.

投资者的确在大举买入卖权,以对冲股市的回落.根据汤森路透Datastream,五日卖权/买权平均比率为1.61倍.

矿业股 是今日跌幅最大的板块,回落1.7%,之前公布的数据显示,中国12月通胀触及七个月高位,高于预期,引发市场担忧中国央行再推刺激举措的空间不大.

个股中,Tullow Oil 跌幅居前,急跌3.2%,因该公司之前发布的2013年产出指引不及预期.