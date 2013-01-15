欧洲股市: 受科技股重挫打压几收平盘,德国股市跌至年内低位

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数收升0.04%,至1,160.22点
* 德国DAX指数跌至2013年最低收位,因SAP下跌
* Euro STOXX 50指数下滑0.5%,至2,701.59点
* 许多交易商仍然看多股市,关注"逢低买入"
路透伦敦1月15日 - 科技股下跌使欧洲股市周二承压,且令德国股市DAX指数 下跌至2013年低位,因软件公司思爱普(SAP) 公布疲弱业绩.
不过,一些交易商称股市下跌将是短暂,且押注股市在第一季将逐渐攀升,得益于全球经济改善的前景.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下跌0.5%,至2,701.59点,尽管泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 小幅收升0.04%,至1,160.22点.
思爱普公布的营收低于预期,股价大跌3.9%,导致德国股市DAX指数 下跌0.69%,至7,675.91点,此为2013年初迄今的最低收位.
思爱普下跌对Euro STOXX 50指数带来最大拖累,且打压STOXX Europe 600科技指数 跌2.1%,成为区内表现最差的股市板块.
一些分析师曾表示,欧洲市场在第一季可能交投在狭窄区间,因投资人对建立新头寸持谨慎态度,鉴于意大利2月选举存在不确定性,且其他投资人在去年欧洲市场上涨后获利了结.
不过,许多分析师对股市2013年前景持乐观看法,多数预期欧洲股市在今年上升.
"我仍对股市仍充满信心.我们不担心股市进行修正,因将会是短暂的",ABN AMRO私人银行首席投资长Didier Duret说.
Berkeley Futures合伙董事Richard Griffiths建议投资人利用股市下跌的机会"趁低买入"股价相对便宜的股票.
英国富时100指数 收升0.15%,报6,117.31点;法国CAC-40指数 下跌0.29%,报3,697.35点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。