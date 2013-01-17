重发-欧洲股市: 小升,零售股上扬及美国数据强劲抵销矿业股下滑的影响

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* FTSEurofirst 300指数升0.5%,Euro STOXX 50指数涨0.6%

* 家乐福和AB Foods公布销售数据后,股价急升

* Natixis和美银美林预期欧洲股市将继续上涨

路透伦敦1月17日 - 欧洲股市周四上涨,因美国经济数据良好及零售商家乐福(Carrefour) 和AB Foods 销售数据令人鼓舞,抵销了矿业股下跌的影响.

企业消息是股市周四上涨的主要推动因素,AB Foods及家乐福股价分别劲升6.1%和3.2%,成交放量,之前两家公司公布在2012年底的销售数据令人安慰.

"投资人开始根据企业基本面而不是宏观因素来选择股票,"瑞信交易策略部董事Mark Buchanan说.

"联动性和波动性都下降,暗示投资人选择个别股票在市场再次流行,"他说.

周四,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上升0.6%,至2,718.93点.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨0.5%,至1,165.54点.

欧洲股指在午后交易中扩大升幅,因美国公布强劲的经济数据,上周美国初请失业金人数降至五年低位,12月房屋开工以四年来最快速度增长.

数据扶助基本资源类股 尾盘缩减跌幅.

该板块收低0.6%,为表现最差的板块,此前全球性矿商力拓 宣布,因莫桑比克业务和铝资产问题,2012年财报中将计提140亿美元非现金减支损失.

FTSEurofirst 300指数仍陷于过去一周一直留守的宽幅为1%的交投区间,因该指数在22个月高位横盘波动,但投资人仍预期未来该指数将创新高.

"股市的劲道并非来自企业获利增长,实际上,是因为流动性,"管理2,870亿欧元资产的Natixis Asset Management的欧洲股票部主管Yves Maillot说.

"不能排除短期有修正,但如果你看股市过去一周表现,股市在如此升势后不愿意回落,就说明了资金流入是(带动股市的)主要因素."

美银美林的策略师也认为,欧洲股市涨势可能需要止步,之后再度扩大上升步伐.

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美银美林预期在未来一年时间,Euro STOXX 50指数 将上升约11%,至3,000点.