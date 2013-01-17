重发-欧洲股市: 小升,零售股上扬及美国数据强劲抵销矿业股下滑的影响

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
(重发以补充代码)
* FTSEurofirst 300指数升0.5%,Euro STOXX 50指数涨0.6%
* 家乐福和AB Foods公布销售数据后,股价急升
* Natixis和美银美林预期欧洲股市将继续上涨
路透伦敦1月17日 - 欧洲股市周四上涨,因美国经济数据良好及零售商家乐福(Carrefour) 和AB Foods 销售数据令人鼓舞,抵销了矿业股下跌的影响.
企业消息是股市周四上涨的主要推动因素,AB Foods及家乐福股价分别劲升6.1%和3.2%,成交放量,之前两家公司公布在2012年底的销售数据令人安慰.
"投资人开始根据企业基本面而不是宏观因素来选择股票,"瑞信交易策略部董事Mark Buchanan说.
"联动性和波动性都下降,暗示投资人选择个别股票在市场再次流行,"他说.
周四,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上升0.6%,至2,718.93点.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上涨0.5%,至1,165.54点.
欧洲股指在午后交易中扩大升幅,因美国公布强劲的经济数据,上周美国初请失业金人数降至五年低位,12月房屋开工以四年来最快速度增长.
数据扶助基本资源类股 尾盘缩减跌幅.
该板块收低0.6%,为表现最差的板块,此前全球性矿商力拓 宣布,因莫桑比克业务和铝资产问题,2012年财报中将计提140亿美元非现金减支损失.
FTSEurofirst 300指数仍陷于过去一周一直留守的宽幅为1%的交投区间,因该指数在22个月高位横盘波动,但投资人仍预期未来该指数将创新高.
"股市的劲道并非来自企业获利增长,实际上,是因为流动性,"管理2,870亿欧元资产的Natixis Asset Management的欧洲股票部主管Yves Maillot说.
"不能排除短期有修正,但如果你看股市过去一周表现,股市在如此升势后不愿意回落,就说明了资金流入是(带动股市的)主要因素."
美银美林的策略师也认为,欧洲股市涨势可能需要止步,之后再度扩大上升步伐.
跳至最后一段:
美银美林预期在未来一年时间,Euro STOXX 50指数 将上升约11%,至3,000点.
英国富时100指数 收高0.46%,报6,132.36点;德国股市DAX指数 上升0.58%,报7,735.46点;法国CAC-40指数 上升0.96%,报3,744.11点.(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。