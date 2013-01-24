欧洲股市: 触及今年新高,德国数据良好提振德国股市及市场人气

* FTSEurofirst 300指数收升0.3%,触及2013年最高收位

* Euro STOXX 50指数涨0.5%

* 诺基亚降低股息,股价急跌5.5%

* 德国数据强劲提振德国股市DAX指数及整体市场人气

路透伦敦1月24日 - 欧洲股市周四触及2013年高位,因欧元区最大经济体德国经济活动增长的迹象,使投资人对欧债危机可能正缓解的预期增强.

一些策略师预期,欧洲股市在2012年下半年大涨后,在今年第一季的升幅将有限.去年欧洲央行承诺推出新举措应对欧债危机,带动欧股的涨势.

不过,交易商称,那些原本押注股市下跌而建立了"空头"仓位的投资人空头回补活动不断增加,带动欧洲股市上升.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%,报1,171.06点,此为2013年最高收位.稍早,该指数触及1,171.78点日内高位,此为2011年3月初来的最高水平.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上升0.5%,至2,722.96点.美股标普500指数 在2007年12月来首次升穿1,500点的关键水平,对Euro STOXX 50指数带来进一步提振.

周四公布的一份调查显示,德国1月民间部门活动跃升至一年高位,因服务业焕发活力,意味着德国经济或在去年年末来到拐点.德国1月综合PMI初值升至12个月高点53.6,而12月终值为50.3,连续第二个月保持在荣枯分水岭上方.

不过,法国1月企业活动进一步萎缩,且低迷幅度创下了全球金融危机最严峻时期以来的最大,这意味著作为欧元区第二大经济体的法国,可能出现陷入衰退的新迹象.法国1月Markit/CDAF综合采购经理人指数(PMI)初值降至42.7,低于12月终值44.6.

诺基亚 大跌5.5%,此前公司公布减低股息计划,以支撑其现金状况.