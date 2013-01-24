欧洲股市: 触及今年新高,德国数据良好提振德国股市及市场人气

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数收升0.3%,触及2013年最高收位
* Euro STOXX 50指数涨0.5%
* 诺基亚降低股息,股价急跌5.5%
* 德国数据强劲提振德国股市DAX指数及整体市场人气
路透伦敦1月24日 - 欧洲股市周四触及2013年高位,因欧元区最大经济体德国经济活动增长的迹象,使投资人对欧债危机可能正缓解的预期增强.
一些策略师预期,欧洲股市在2012年下半年大涨后,在今年第一季的升幅将有限.去年欧洲央行承诺推出新举措应对欧债危机,带动欧股的涨势.
不过,交易商称,那些原本押注股市下跌而建立了"空头"仓位的投资人空头回补活动不断增加,带动欧洲股市上升.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%,报1,171.06点,此为2013年最高收位.稍早,该指数触及1,171.78点日内高位,此为2011年3月初来的最高水平.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上升0.5%,至2,722.96点.美股标普500指数 在2007年12月来首次升穿1,500点的关键水平,对Euro STOXX 50指数带来进一步提振.
周四公布的一份调查显示,德国1月民间部门活动跃升至一年高位,因服务业焕发活力,意味着德国经济或在去年年末来到拐点.德国1月综合PMI初值升至12个月高点53.6,而12月终值为50.3,连续第二个月保持在荣枯分水岭上方.
不过,法国1月企业活动进一步萎缩,且低迷幅度创下了全球金融危机最严峻时期以来的最大,这意味著作为欧元区第二大经济体的法国,可能出现陷入衰退的新迹象.法国1月Markit/CDAF综合采购经理人指数(PMI)初值降至42.7,低于12月终值44.6.
诺基亚 大跌5.5%,此前公司公布减低股息计划,以支撑其现金状况.
英国富时100指数 上升1.09%,报6,264.91点;德国股市DAX指数 上涨0.53%,报7,748.13点;法国CAC-40指数 上升0.7%,报3,752.17点.(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。