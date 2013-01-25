欧洲股市:收高,受到德国经济成长希望提振

* 强劲的Ifo景气指数带动德股表现出众

路透伦敦1月25日 - 欧洲股市周五刷新数月高位,因德国经济数据强于预期,且多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,规模大于预期,显示欧元区至少有部分金融体系正恢复稳健.

德股DAX指数 领涨,创下五年高位,收高1.42%,报7,857.97点.德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月IFO企业景气判断指数连升三个月,至逾一年半高位.

欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款. 这令对欧元区经济复苏的信心进一步增强.