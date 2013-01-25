欧洲股市:收高,受到德国经济成长希望提振

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* Euro STOXX 50指数升0.7%,触及18个月新高
* 强劲的Ifo景气指数带动德股表现出众
* 投资人乐观情绪料进一步推动欧股走强
路透伦敦1月25日 - 欧洲股市周五刷新数月高位,因德国经济数据强于预期,且多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,规模大于预期,显示欧元区至少有部分金融体系正恢复稳健.
德股DAX指数 领涨,创下五年高位,收高1.42%,报7,857.97点.德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月IFO企业景气判断指数连升三个月,至逾一年半高位.
欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款. 这令对欧元区经济复苏的信心进一步增强.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.8%,至2,744.18点.盘中触及18个月新高2,748.13点.
1月迄今,该指数大涨4.1%,势将录得八个月连升,为1998年来最长升势,但较2007年触及的峰值仍低67%.
欧元区蓝筹股指数的隐含波动性指数跌至六个月低点,进一步显示投资人风险意愿增强.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.32%,报1,174.81点.
诺基亚 延续周四跌势,因公司公布减低股息计划,以支撑其现金状况.
英国富时100指数 上升0.31%,报6,284.45点;法国CAC-40指数 上升0.69%,报3,778.16点.(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。