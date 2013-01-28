欧洲股市: 欧元区绩优股指数触及18个月新高,可能继续缓慢上行

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* 欧元区绩优股指数EuroSTOXX 50指数触及18个月新高
* 投资者等待买跌的机会
* 银行股受青睐,因估值仍具吸引力
路透伦敦1月28日 - 欧洲股市欧元区绩优股指数周一触及18个月新高,技术图表暗示,将继续缓慢上行,因全球经济和企业业绩显现出初步改善的迹象.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收盘持稳在2,744.50点,盘中触及新高2,753.93点,因强于预期的美国耐久财订单数据显示,企业支出增加.
自1月3日以来,欧元区绩优股指数的日均波幅不到10个点,不到2012年的一半.
"市场并未见顶,但也不会加速上行,市场走势缓慢,需要有耐心,"Day By Day的分析师Valerie Gastaldy表示.
"只要守在2,723点的技术支撑位之上,市场的下一个目标可能是2,790点.市场的超买并不严重,因涨势非常非常缓慢."
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.15%,报1,172.99点,盘中触及两年日内最高1,176.19点.
市场缓慢上行,加之EuroSTOXX 50指数自11月中以来累计上扬13%,使部分投资者不愿在目前水平入市,更倾向于等待回调的机会,这与美林财富管理等多家机构给出的投资建议一致.
这反过来意味着,短期内任何回调都不可能持续很长时间,除非基本面恶化.
银行股表现最佳,上扬0.6%,投资者关注在市场上涨后价格仍相对便宜的类股.
根据汤森路透DataStream提供的数据,目前银行股的本益比为0.80倍,远低于1.26倍的10年均值.
英国富时100指数 上升0.16%,报6,294.41点;德国DAX指数 回落0.32%,报7,833.00点;法国CAC-40指数 升0.07%,报3,780.89点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。