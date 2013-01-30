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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 1月 31日 星期四 01:54 BJT

欧洲股市:录得一个月最大单日跌幅,因欧洲企业发布盈警且美国经济数据不佳

* FTSEurofirst 300指数跌0.6%,为12月来最大单日跌幅

* Euro STOXX 50指数跌0.6%

* Saipem发布盈警,股价暴跌34%

* 美国数据令人失望,进一步损及人气

* 隐含波动性指数从六年低点反弹7.3%

路透伦敦1月30日 - 欧洲股市周三遭遇本月最大单日跌幅,因欧洲企业盈利低迷,且美国经济数据疲弱,殃及市场人气,并为短期内进一步下跌预留了一些空间.

欧洲最大石油服务公司Saipem 发布盈警,该股暴跌34.3%,并拖累油气类股.

Imperial Tobacco 预警盈利下滑,该股也重挫4.3%.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%,报1,171.09点,为12月28日来最大单日跌幅.

该指数从昨日触及的两年高位回落,昨日该指数的14日相对强弱指标(RSI)触及"超买"区域.不过本月该指数仍有望录得去年7月来表现最好的一个月.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 也跌0.6%,报2,732.12点.

Euro STOXX 50波动率指数 升7.3%,从2007年来的低点反弹.

午后,美国公布数据显示,去年第四季经济意外萎缩,为经济衰退结束逾三年来首次,欧股应声扩大跌幅.

美联储周三在欧股收盘后将公布1月货币政策声明.

英国富时100指数 跌0.25%,报6,323.11点;德国DAX指数 跌0.47%,报7,811.31点;法国CAC-40指数 收低0.54%,报3,765.52点.(完)
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