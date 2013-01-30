欧洲股市:录得一个月最大单日跌幅,因欧洲企业发布盈警且美国经济数据不佳

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数跌0.6%,为12月来最大单日跌幅
* Euro STOXX 50指数跌0.6%
* Saipem发布盈警,股价暴跌34%
* 美国数据令人失望,进一步损及人气
* 隐含波动性指数从六年低点反弹7.3%
路透伦敦1月30日 - 欧洲股市周三遭遇本月最大单日跌幅,因欧洲企业盈利低迷,且美国经济数据疲弱,殃及市场人气,并为短期内进一步下跌预留了一些空间.
欧洲最大石油服务公司Saipem 发布盈警,该股暴跌34.3%,并拖累油气类股.
Imperial Tobacco 预警盈利下滑,该股也重挫4.3%.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%,报1,171.09点,为12月28日来最大单日跌幅.
该指数从昨日触及的两年高位回落,昨日该指数的14日相对强弱指标(RSI)触及"超买"区域.不过本月该指数仍有望录得去年7月来表现最好的一个月.
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 也跌0.6%,报2,732.12点.
Euro STOXX 50波动率指数 升7.3%,从2007年来的低点反弹.
午后,美国公布数据显示,去年第四季经济意外萎缩,为经济衰退结束逾三年来首次,欧股应声扩大跌幅.
美联储周三在欧股收盘后将公布1月货币政策声明.
英国富时100指数 跌0.25%,报6,323.11点;德国DAX指数 跌0.47%,报7,811.31点;法国CAC-40指数 收低0.54%,报3,765.52点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。