欧洲股市:录得一个月最大单日跌幅,因欧洲企业发布盈警且美国经济数据不佳

* Euro STOXX 50指数跌0.6%

* Saipem发布盈警,股价暴跌34%

路透伦敦1月30日 - 欧洲股市周三遭遇本月最大单日跌幅,因欧洲企业盈利低迷,且美国经济数据疲弱,殃及市场人气,并为短期内进一步下跌预留了一些空间.

欧洲最大石油服务公司Saipem 发布盈警,该股暴跌34.3%,并拖累油气类股.

Imperial Tobacco 预警盈利下滑,该股也重挫4.3%.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%,报1,171.09点,为12月28日来最大单日跌幅.

该指数从昨日触及的两年高位回落,昨日该指数的14日相对强弱指标(RSI)触及"超买"区域.不过本月该指数仍有望录得去年7月来表现最好的一个月.