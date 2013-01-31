欧洲股市: 收低,受AB Inbev和壳牌下跌拖累

* FTSEurofirst 300下滑0.6%,Euro STOXX 50指数跌1.1%

* AB Inbev大跌7.8%,因公司并购墨西哥酿酒商的交易惹来美国官司

* 爱立信升7.6%,因业绩显示业务扭转

路透伦敦1月31日 - 欧洲股市周四下跌,因啤酒商AB Inbev 和皇家荷兰/壳牌石油集团 股价下滑,且一些人士预期股市短期将进一步走弱.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%,报1,164.53点.欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 跌1.1%,报2,702.98点.

AB Inbev股价大跌7.8%,对大盘拖累最大,此前美国司法部提出诉讼,寻求阻止该公司全面收购墨西哥酒商Grupo Modelo.

皇家荷兰/壳牌石油集团股价也回落2.9%,此前公司公布的第四季业绩逊于预期.

Mirabaud Securities欧洲股票销售部的Rupert Baker说,欧洲股市短期可能回落,但他预期最终将反弹.

爱立信 大涨7.6%,表现优于大盘,为FTSEurofirst 300指数表现最好的个股.此前爱立信的关键网络部门销售反弹,增强对爱立信业务扭转过来的希望.

从年初迄今,FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均上升约3%,德国股市上涨2%,法国股市升约2.5%.