欧洲股市: 收低,受AB Inbev和壳牌下跌拖累

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
* FTSEurofirst 300下滑0.6%,Euro STOXX 50指数跌1.1%
* AB Inbev大跌7.8%,因公司并购墨西哥酿酒商的交易惹来美国官司
* 爱立信升7.6%,因业绩显示业务扭转
路透伦敦1月31日 - 欧洲股市周四下跌,因啤酒商AB Inbev 和皇家荷兰/壳牌石油集团 股价下滑,且一些人士预期股市短期将进一步走弱.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%,报1,164.53点.欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 跌1.1%,报2,702.98点.
AB Inbev股价大跌7.8%,对大盘拖累最大,此前美国司法部提出诉讼,寻求阻止该公司全面收购墨西哥酒商Grupo Modelo.
皇家荷兰/壳牌石油集团股价也回落2.9%,此前公司公布的第四季业绩逊于预期.
Mirabaud Securities欧洲股票销售部的Rupert Baker说,欧洲股市短期可能回落,但他预期最终将反弹.
爱立信 大涨7.6%,表现优于大盘,为FTSEurofirst 300指数表现最好的个股.此前爱立信的关键网络部门销售反弹,增强对爱立信业务扭转过来的希望.
从年初迄今,FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数均上升约3%,德国股市上涨2%,法国股市升约2.5%.
英国富时100指数 跌0.73%,报6,276.88点;德国DAX指数 跌0.45%,报7,776.05点;法国CAC-40指数 收低0.87%,报3,732.60点.(完)
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。