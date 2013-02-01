欧洲股市:收高,受低吸买盘和全球经济数据强劲带动

* FTSEurofirst 300指数升0.3%,Euro STOXX 50指数升0.2%

* 美国ISM制造业以及就业数据强劲

路透伦敦2月1日 - 欧洲股市周五小涨,因投资人趁股市之前两日下跌后进场低吸,且中国、欧洲和美国公布的经济数据强劲.

美国供应管理协会(ISM)公布的制造业数据优于预期,且美国大幅上修了12月和11月的非农就业岗位增幅,为美国经济复苏提供了更多佐证.

在之前公布的采购经理人指数显示欧元区经济趋稳以及中国经济温和复苏后,股市已见上涨.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%,报1,168.08点,从过去两日的跌势中反弹,慢慢逼近本周稍早触及的两年高位1,178.55.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 升0.3%,报2,710.08点,之前在略低于2,670点的30日移动均线切入位寻获技术支撑.

英国电信 公布的净利获利优于预期,该股大涨6.5%.

欧元区银行股 表现不佳,下挫0.6%,银行业偿还欧洲央行危机贷款的进度有所放缓.