欧洲股市:欧元区蓝筹股指数跌至两个月低点,因欧元区政治紧张气氛加剧

* EuroSTOXX 50指数大跌1.3%,触及两个月低点

* 隐含波动性指数跳升,因欧元区政局紧张

* 升势后料会有修正,但预计幅度不大

路透伦敦2月6日 - 欧洲股市周三下滑,欧元区蓝筹股指数跌至两个月低点,因在一波企业业绩疲弱以及迹象显示欧元区政治纷争加重后,投资人在半年升势后锁定获利.

法国和德国显露出对欧元汇率的不同意见,近期欧元走强威胁到企业盈利及欧元区处于萌芽状态的经济复苏.

法国表示将在下周一欧元区财长会议上提出对欧元的担忧,但在德国总理梅克尔发言人表示,欧元估值并没有过高后,市场对可能采取措施的预期降温.

明显的意见分歧进一步激化了对欧元区稳定性的担忧,加之意大利大选结果的不确定性以及西班牙受贿丑闻促使一些投资人在欧元区蓝筹股自6月以来大涨25%后锁定获利.

"可能现在就是落袋为安的好时机",S&P Capital IQ首席欧股策略师Robert Quinn表示,"我们预计短期内会有一段时期的盘整,多数显而易见的风险看来都在年初出现."

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 指数下挫1.3%,报2,617.35点,为12月初来最低收位,从上周触及的一年半高位2,754.80点进一步回撤.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.2%,报1,152.12点,英国股市表现坚挺,令该指数跌幅有限.

周四,西班牙将发售高至45亿欧元债券,且欧洲央行可能在月度货币政策会议上面临有关欧元的严峻问题,市场对欧元区的信心可能面临进一步考验.

EuroSTOXX 50隐含波动性指数 跳升5%.