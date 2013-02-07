欧洲股市: 触及2013年收盘低位,因赛诺菲下跌及忧虑经济前景

* FTSEurofirst 300指数下跌0.3%至2013年收盘低点

* Euro STOXX 50跌0.7%

* 赛诺菲公布获利预警后,股价大跌

路透2月7日 - 欧洲两大股指周四跌至2013年收盘低位,因赛诺菲 公布令人失望的业绩后股价下挫,以及持续忧虑经济前景.

不过,多数投资者预计股市下跌的持续时间将相对较短,且跌幅较浅.基金仍寻求将资金投入较高收益率的股票中,而非选择债券.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.3%,报1,148.28点,为12月31日以来最低水准.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 指数下跌0.7%,报2,597.92点,为12月初迄今最低收位.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示,经济疲弱将会继续在2013年的早段拖累该地区.部分交易商将此视为卖出的线索.

"我估计未来几周,欧洲股市将有可能再下跌2到3%."Clairinvest基金经理Ion-Marc Valahu表示.

"不过我并不认为会有比较大的跌幅.我只是说,两到三周内可能会出现盘整走势."

从2012年6月到今年1月,Euro STOXX 50指数大幅上涨了约30%,因市场预期德拉吉去年承诺将保护欧元不受债务危机影响之后,欧洲出现严重经济崩溃的风险已经减弱.

自那以后,许多投资者都在寻找逢高了结获利的理由,而企业业绩乏善足陈以及持续担忧欧洲经济疲弱,已经让一些人出脱股票.

法国制药商赛诺菲警告今年获利恐会下滑.股价下挫4%,并将泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数拖低0.77点.

相比之下,挪威银行DNB 大幅上升7.3%,并领涨FTSEurofirst 300指数,此前该行公布的获利高于预期.

根据汤森路透Starmine数据,迄今为止泛欧STOXX 600指数 公布业绩的成份股企业中,有38%都不及市场预估.

瑞士银行Reyl投资长Francois Savary称,他在等待欧洲股市进一步下跌,之后才会重新入场.他并表示,在Euro STOXX 50指数跌到2,545点时,或会买入.

"我们在等待2月股市出现更多盘整."Savary称.

一些交易商预计,欧洲股市将在2月呈横盘整理,因意大利大选结果的不确定性,不过将在接近第一季度末时重拾涨势.