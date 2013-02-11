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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 2月 12日 星期二 02:34 BJT

欧洲股市: 收低,延续上周从数月高位回落的走势

路透伦敦2月11日 - 欧洲股市周一下滑,延续上周从数月高位回落的走势,美国监管机构推迟批准丹麦制药商Novo Nordisk 新药后,该股暴跌.

欧股普跌,仅有三个板块收高,能源股 和矿业股 受商品价格下挫拖累.意大利和西班牙政治纷争仍打压银行股及两国股市.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%,报1,154.31点,继续从1月底触及的两年高位修正,分析师认为未来几日将进一步回撤.

丹麦Novo Nordisk暴跌13%,为四年最大跌幅,此前美国监管机构要求对其关键新胰岛素药物进一步测试,可能推迟数年批准.

英国富时100指数 上升0.21%,报6,277.06点;德国DAX指数 跌0.24%,报7,633.74点;法国CAC-40指数 微跌0.03%,报3,650.58点.(完)

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