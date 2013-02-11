欧洲股市: 收低,延续上周从数月高位回落的走势

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
路透伦敦2月11日 - 欧洲股市周一下滑,延续上周从数月高位回落的走势,美国监管机构推迟批准丹麦制药商Novo Nordisk 新药后,该股暴跌.
欧股普跌,仅有三个板块收高,能源股 和矿业股 受商品价格下挫拖累.意大利和西班牙政治纷争仍打压银行股及两国股市.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.7%,报1,154.31点,继续从1月底触及的两年高位修正,分析师认为未来几日将进一步回撤.
丹麦Novo Nordisk暴跌13%,为四年最大跌幅,此前美国监管机构要求对其关键新胰岛素药物进一步测试,可能推迟数年批准.
英国富时100指数 上升0.21%,报6,277.06点;德国DAX指数 跌0.24%,报7,633.74点;法国CAC-40指数 微跌0.03%,报3,650.58点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。