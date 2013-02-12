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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 2月 13日 星期三 02:26 BJT

欧洲股市: 受英国银行股提振收涨,巴克莱宣布削减成本计划推高银行股

路透伦敦2月12日 - 欧洲股市周二收涨,英国银行股领涨,之前该国第三大银行巴克莱 宣布大规模成本削减和策略调整计划,引发市场预期同业将效仿其做法.

巴克莱大涨8.6%,至两年高位,该行新管理层表示,将裁员并缩减投行规模,以实现每年节省成本17亿英镑(26.6亿美元).

汤森路透数据显示,今日巴克莱的成交量为90日均值的逾三倍.

英国同业苏格兰皇家银行 和Lloyds Banking Group 分别劲扬4.1%和5.1%,市场预期这两家银行将效仿巴克莱的做法.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%,报1,161.46点.

英国富时100指数 上扬0.98%,报6,338.38点;德国DAX指数 收高0.35%,报7,660.19点;法国CAC-40指数 攀升0.99%,报3,686.58点.(完)
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