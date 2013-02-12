欧洲股市: 受英国银行股提振收涨,巴克莱宣布削减成本计划推高银行股

路透伦敦2月12日 - 欧洲股市周二收涨,英国银行股领涨,之前该国第三大银行巴克莱 宣布大规模成本削减和策略调整计划,引发市场预期同业将效仿其做法.

巴克莱大涨8.6%,至两年高位,该行新管理层表示,将裁员并缩减投行规模,以实现每年节省成本17亿英镑(26.6亿美元).

汤森路透数据显示,今日巴克莱的成交量为90日均值的逾三倍.

英国同业苏格兰皇家银行 和Lloyds Banking Group 分别劲扬4.1%和5.1%,市场预期这两家银行将效仿巴克莱的做法.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%,报1,161.46点.