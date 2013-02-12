欧洲股市: 受英国银行股提振收涨,巴克莱宣布削减成本计划推高银行股

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦2月12日 - 欧洲股市周二收涨,英国银行股领涨,之前该国第三大银行巴克莱 宣布大规模成本削减和策略调整计划,引发市场预期同业将效仿其做法.
巴克莱大涨8.6%,至两年高位,该行新管理层表示,将裁员并缩减投行规模,以实现每年节省成本17亿英镑(26.6亿美元).
汤森路透数据显示,今日巴克莱的成交量为90日均值的逾三倍.
英国同业苏格兰皇家银行 和Lloyds Banking Group 分别劲扬4.1%和5.1%,市场预期这两家银行将效仿巴克莱的做法.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%,报1,161.46点.
英国富时100指数 上扬0.98%,报6,338.38点;德国DAX指数 收高0.35%,报7,660.19点;法国CAC-40指数 攀升0.99%,报3,686.58点.(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。