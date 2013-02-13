欧洲股市: 主要股指突破上周区间,因企业报告利多及欧债危机忧虑缓和

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周三收高,主要股指突破上周交易区间,因企业报告利多及欧债危机忧虑缓和.
荷兰喜力 和法国Edenred 公布的2012年业绩受到快速成长的新兴市场带动,涨幅居前.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%,报1,165.61点,为2月4日大跌以来最高收位.
英国富时100指数 上扬0.33%,报6,359.11点,在突破1月触及的五年高位后涨势加速.
德国DAX指数 收高0.67%,报7,711.89点,收在关键阻力位7,700点之上;法国CAC-40指数 攀升0.32%,报3,698.53点.(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。