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阿姆斯特丹市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 01:43 BJT

欧洲股市: 主要股指突破上周区间,因企业报告利多及欧债危机忧虑缓和

路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周三收高,主要股指突破上周交易区间,因企业报告利多及欧债危机忧虑缓和.

荷兰喜力 和法国Edenred 公布的2012年业绩受到快速成长的新兴市场带动,涨幅居前.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%,报1,165.61点,为2月4日大跌以来最高收位.

英国富时100指数 上扬0.33%,报6,359.11点,在突破1月触及的五年高位后涨势加速.

德国DAX指数 收高0.67%,报7,711.89点,收在关键阻力位7,700点之上;法国CAC-40指数 攀升0.32%,报3,698.53点.(完)

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