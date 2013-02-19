欧洲股市: 反弹至三周最高收位,受德国ZEW指数激励

* 泛欧绩优股FTSEurofirst指数涨1.1%,创下三周来最高收位

* 德国DAX指数收高1.6%,受强劲的ZEW指数提振

* 成交量下降凸显风险犹存

路透伦敦2月19日 - 欧洲股市周二收高,从三天跌势中反弹,德国经济景气判断指数强于预期,促使投资者回归到汽车和科技等类股中.

倍受瞩目的德国ZEW经济景气判断指数升至三年高点,甚至优于最乐观的预估.

"一些投资者问领先指标的改善能否持续,我们认为会持续,"德国商业银行股市策略师Andreas Huerkamp称.

"领先指标开始回升应将持续,第二季企业将再次变得乐观,这应带动股市的新一轮涨势."

美股周二开盘强劲,亦提升人们对欧股的兴趣,午后欧洲股市扩大涨势.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.1%,报1,171.73点,收于三周来最高位,完全扳回了前三个交易日的跌幅.

德国DAX指数 是欧洲股市表现最佳指数之一,最终收高1.6%,报7,752.45点,稍早升逾7,700点至7,710点的较小技术阻力区域,该区域包括20日和30日移动均线切入位.

德国商业银行的Huerkamp预测,今年底德国DAX指数将收于8,500点,德国股市将和德国经济一起继续受益于出口业,该国出口商因欧元区经济迟滞而海外经济强劲而获利.

现在业绩公布期已进入到约三分之一阶段,根据汤森路透StarMine数据,发达欧洲国家大约41%的大中型企业低于全年获利预期,这促使分析师将2013年获利预估调降2.1%.

表现较差的业绩将使欧洲股票市盈率估值不太具有吸引力.

其他风险事件亦将陆续浮出水面,这包括本周末的意大利大选,一些投资者仍不愿意追高,周二EuroSTOXX 50指数成交量仅是30日均值的84%.