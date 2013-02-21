欧洲股市: 意大利股市领跌,因本周末大选具有不确定性

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300收低1.5%报1,151.61点

* Euro STOXX 50指数大跌2.3%至年内新低

* 意大利FTSE MIB指数重挫3.1%,受大选前忧虑拖累

* 一些人认为意大利股市带动的跌势只是短暂的

路透伦敦2月21日 - 欧洲股市周四收低,遭意大利股市重挫打压,本周末意大利大选的不确定性带动欧元区一主要股指跌至年初以来最低位.

欧元区Euro STOXX 50指数 大跌2.3%,报2,579.76点,创下年内新低,而且是去年11月30日以来的最低收位.

泛欧绩优投FTSEurofirst 300指数 亦跌1.5%,报1,151.61点,为2月7日以来最低收位.

意大利FTSE MIB指数 为欧洲表现最差的股市,重挫3.1%,因在2月23-24日意大利大选结果出炉前市场具有不确定性.

STOXX Europe 600银行股指数 被市场认为对于欧元区问题迹象最为敏感,该指数大跌2.5%,为表现最糟糕的类股.