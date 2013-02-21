欧洲股市: 意大利股市领跌,因本周末大选具有不确定性

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300收低1.5%报1,151.61点
* Euro STOXX 50指数大跌2.3%至年内新低
* 意大利FTSE MIB指数重挫3.1%,受大选前忧虑拖累
* 一些人认为意大利股市带动的跌势只是短暂的
路透伦敦2月21日 - 欧洲股市周四收低,遭意大利股市重挫打压,本周末意大利大选的不确定性带动欧元区一主要股指跌至年初以来最低位.
欧元区Euro STOXX 50指数 大跌2.3%,报2,579.76点,创下年内新低,而且是去年11月30日以来的最低收位.
泛欧绩优投FTSEurofirst 300指数 亦跌1.5%,报1,151.61点,为2月7日以来最低收位.
意大利FTSE MIB指数 为欧洲表现最差的股市,重挫3.1%,因在2月23-24日意大利大选结果出炉前市场具有不确定性.
STOXX Europe 600银行股指数 被市场认为对于欧元区问题迹象最为敏感,该指数大跌2.5%,为表现最糟糕的类股.
英国富时100指数 跌1.62%,报6,291.54点.德国DAX指数 收低1.88%,报7,583.57点;法国CAC-40指数 重挫2.29%,报3,624.80点.(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
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