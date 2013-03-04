欧洲股市：收盘基本持稳，意大利股市表现稍逊

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘基本持平

* 意大利FTSE MIB指数回落0.9%

路透伦敦3月4日 - 欧洲股市周一收盘基本持稳，整日走势震荡，全球央行做出的将刺激成长的新承诺抵消了投资者对部分令人失望的企业业绩和意大利政治不确定性的不安。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收盘持稳在1,168.36点，尾盘恢复平静，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席叶伦成为最新一位重申宽松货币政策将继续一段时间的联储官员。

不过，意大利FTSE MIB指数 表现明显滞后，逼近三个月盘中低位，收盘回落0.9%，因有迹象显示，该国将在数月内重新进行大选的可能性增加。上周进行的大选结果显示，无一党派在议会中获得绝对多数，该国陷入政治僵局。

“西班牙和意大利股市面临价格回落的风险最大，投资应关注德国股市，因该国股市持续过去几个月涨势的可能性最高，”意大利裕信银行(UniCredit)的股票策略师Tammo Greetfeld说。

从板块来看，他建议买入食品饮料 、保健 和个人及家庭用品 类股，称这些行业成长稳定。

上述类股今日涨幅居前，分别上扬0.4%到0.7%不等。基本资源 和银行类股 表现不佳。

汇丰控股的获利不及预期重压银行股。汇丰股价急跌2.5%，成交量较正常水平增加逾一倍。

根据汤森路透Starmine，到目前为止，已有近三分之二的欧洲企业公布业绩，其中，39%的STOXX 600指数成份股企业的业绩不及预期，促使分析师在过去30天中，将企业今年的平均获利预期下调1.6%。