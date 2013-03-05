欧洲股市：触及数年高位，受助于央行刺激希望

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬1.1%，为2008年以来最高收位

* Aviate Global称，技术图表利好，但仍存在一定的忧虑

* F&C建议对欧洲股市进行获利了结

路透伦敦3月5日 - 欧洲股市周二反弹至数年高位，受助于指数突破关键技术位，一系列企业发布乐观财测，以及全球央行将继续出台刺激举措的前景。

欧洲央行、英国央行和日本央行预计将在本周的会议上坚持超宽松货币政策，之前，美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员重申，将在短期内继续执行目前的刺激计划。

分析师甚至预计，欧洲的央行可能在周四的会议上采取新一轮行动。他们预计，英国央行在周四会议上扩大购债计划规模的机率为40%，欧洲央行降息的可能性为10%。

道指盘中升至历史高位，扶助欧洲股市在午后的交易中加速上扬，强于预期的美国服务业数据也为股市助力。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.77%，报1,189.02点，为四年半最高收位，但略低于2011年2月触及的盘中高位1,191.56点。

Aviate Global的技术分析部门主管Riccardo Ronco称，“很多欧洲股市触及年度新高，这是正面信号。”

他强调指出，EuroSTOXX 50指数 表现稍逊是保持谨慎的理由之一。尽管该指数周二上扬2.4%，但仍不到2000年触及的历史高位的一半。

周二的成交量远低于近期大跌时的水平，这也加重了市场的谨慎情绪。

资产管理公司F&C的全球策略部董事Ted Scott称，“看起来，美国和欧洲的经济表现开始出现步调不一致的情况，美国看似已开始进入可持续成长的轨道。”

“随着市场反弹，我们认为，不再存在价值被低估的情况，而经济基本面变化不大...我要说，时候会对德国和其他欧元区股市进行获利了结。”(完)