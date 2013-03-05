欧洲股市：触及数年高位，受助于央行刺激希望

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬1.1%，为2008年以来最高收位
* Aviate Global称，技术图表利好，但仍存在一定的忧虑
* F&C建议对欧洲股市进行获利了结
路透伦敦3月5日 - 欧洲股市周二反弹至数年高位，受助于指数突破关键技术位，一系列企业发布乐观财测，以及全球央行将继续出台刺激举措的前景。
欧洲央行、英国央行和日本央行预计将在本周的会议上坚持超宽松货币政策，之前，美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员重申，将在短期内继续执行目前的刺激计划。
分析师甚至预计，欧洲的央行可能在周四的会议上采取新一轮行动。他们预计，英国央行在周四会议上扩大购债计划规模的机率为40%，欧洲央行降息的可能性为10%。
道指盘中升至历史高位，扶助欧洲股市在午后的交易中加速上扬，强于预期的美国服务业数据也为股市助力。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.77%，报1,189.02点，为四年半最高收位，但略低于2011年2月触及的盘中高位1,191.56点。
Aviate Global的技术分析部门主管Riccardo Ronco称，“很多欧洲股市触及年度新高，这是正面信号。”
他强调指出，EuroSTOXX 50指数 表现稍逊是保持谨慎的理由之一。尽管该指数周二上扬2.4%，但仍不到2000年触及的历史高位的一半。
周二的成交量远低于近期大跌时的水平，这也加重了市场的谨慎情绪。
资产管理公司F&C的全球策略部董事Ted Scott称，“看起来，美国和欧洲的经济表现开始出现步调不一致的情况，美国看似已开始进入可持续成长的轨道。”
“随着市场反弹，我们认为，不再存在价值被低估的情况，而经济基本面变化不大...我要说，时候会对德国和其他欧元区股市进行获利了结。”(完)
英国富时100指数 收高1.36%，报6,431.95点。德国DAX指数 劲扬2.32%,报7,870.31点。法国股市CAC 40指数 攀升2.09%,至3,787.19点。(完)
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。