欧洲股市：收低，受矿业股下跌拖累

欧洲股市：收低，基本金属矿业股和银行股领跌
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
* 欧洲股市从稍早高位回落
* FTSEurofirst 300指数跌0.3%,Euro STOXX 50指数下滑0.1%
* 在周五美国就业报告出炉前，投资人持谨慎态度
* 矿业股下跌，因铜价走低
路透伦敦3月6日 - 欧洲股市周三下跌，因投资人对近期股市攀升至多年高位的涨势获利了结，金属价格下跌令矿业股走低，也令股市承压。
交易商说，欧洲股市在本周末一关键经济数据公布前可能在区间交投。该关键数据将可能提供多国央行将继续刺激举措的力度的线索，这些刺激措施是为了支撑全球经济。
不过，交易商补充说，股市较长期前景仍然正面，尽管市场在3月和4月期间仅缓慢攀升。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.3%，报1,185.95点，从盘中一度上涨0.4%至1,193.35点的日内高位回落。
欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数 也回落0.1%，至2,679.89点。
Euro STOXX 50指数回落使该指数接近50移动均线切入位约2,670点，若跌穿该水平可能被视为利用技术分析的交易商短期卖出的信号。
机构投资人称，鉴于股市可能短期小幅回调，他们宁愿持谨慎态度在目前水平卖出获利，而不是在目前追入。
铜价下跌拉低权重的矿业股股价，包括矿业股在内的STOXX Europe 600基本资源指数 下跌1.4%，为欧洲表现最差的板块。
被称为“二线”南欧西班牙和意大利股市，因欧元区债务危机及意大利选举结果出现僵局而受重创，表现落后，西班牙股市IBEX指数 跌0.8%，意大利股市FTSE MIB指数 跌0.5%.
英国富时100指数 收低0.07%，报6,427.64点。德国DAX指数 上升0.62%,报7,919.33点。法国股市CAC 40指数 收低0.35%,至3,773.76点。(完)
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。