欧洲股市：收高，银行股引领下继续从今年低点反弹

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
* FTSEurofirst 300指数收高0.4%
* Euro STOXX 50指数升0.4%
* 花旗业绩提振欧洲银行股
* 中国经济数据也提振人气
路透伦敦7月15日 - 欧洲股市周一上涨，在6月底触及低点后继续反弹，因中国经济数据缓和了对中国经济放缓的担忧，并提振了人气。
银行股领涨，因美国花旗集团 业绩优于预期，提振金融股表现，带动STOXX欧洲600银行股指数升0.8%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%，报1,199.92点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也升0.4%，报2,686.69点。
一些交易商表示，技术指标显示短期内欧股还将进一步上涨，Euro STOXX 50指数周一升穿100日移动均线切入位2,683点，一些技术交易商认为这是后市进一步走强的迹象。
JP Morgan Asset Management全球市场策略师Dan Morris也指出，中国第二季经济成长7.5%，较一些投资人原本预想的要好，也带来支撑。
英国股市富时100指数 收高0.63%，至6,586.11点。德国股市DAX指数 上涨0.27%，报8,234.81点。法国股市CAC 40指数 收高0.61%，报3,878.58点。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。