欧洲股市：触及六周高位，因欧洲央行放宽抵押品规定提振银行股

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.9%
* EuroSTOXX 50指数攀升1.4%
* 银行股走高，因欧洲央行抵押品举措提振对银行的信心
路透伦敦7月18日 - 欧洲股市周四触及六周高位，欧洲央行放宽抵押品规定后，银行股上扬，强劲销售数据提振媒体和奢侈品类股。
银行股 涨幅居前，急升2.2%，之前欧洲央行扩大合格抵押品范围，将更多资产担保证券(ABS)纳入其中，这提振对法国、西班牙和意大利银行的信心。
诸如诸西班牙Bankinter 等规模较小的银行涨幅最大，该股飙升8.5%。
大型银行股也受益。意大利裕信银行 急升4.3%，法国农业信贷银行 大涨5.3%。不过分析师淡化此举对银行财务状况或经济的影响。
欧元区蓝筹股Euro STOXX 50 指数上扬1.4%，报2,717.99点，升穿50日和60日移动均线附近的技术阻力位，录得6月10日以来最高收盘价。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.9%，报1,209.12点，美国股市触及纪录高位也扶助提振市场人气。
最新迹象显示美国经济前景改善，上周美国初请失业金人口降幅超预期，以及费城联储制造业指数改善，均支撑了美国市场仍将是欧洲企业获利的主要驱动力的预期。
英国股市富时100指数 收高0.95%，至6,634.36点。德国股市DAX指数 升1.0%，报8,337.09点。法国股市CAC 40指数 收高1.44%，报3,927.79点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。