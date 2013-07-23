欧洲股市：收跌，STMicro带领科技股走低

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.3%，报1,207.16点

* Euro STOXX 50指数下挫0.1%，报2,722.90点

* 尾盘跌势使市场逆转稍早涨势

* 交易商称市场担忧苹果可能公布疲弱业绩

* STMicro急跌10.4%，因季度亏损扩大

路透伦敦7月23日 - 欧洲股市周二走低，尾盘跌势拖累大盘脱离稍早触及的七周高位，半导体公司STMicroelectronics 在公布疲弱业绩后带领科技股走低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 今日多数时间处于平盘之上，一度攀升0.5%，至1,216.36点的七周高位。

不过，之后该数据逐步走低，收盘回落0.3%，报1,207.16点。STMicro是跌幅最大的FTSEurofirst 300指数成份股，急挫10.4%，因季度亏损扩大。

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 也从日高回落，收跌0.1%，报2,722.90点。年内迄今，FTSEurofirst 300指数累计上扬6.5%，Euro STOXX 50指数攀升3.3%。

交易商称，没有特别的因素驱动今日的跌势，但几位市场人士称，投资者在今日稍早攀升后寻求锁定获利，以防苹果 在今日盘后公布疲弱业绩。

Logic Investments的策略部主管Peter Rice称，“市场在最近几天呈盘整走势，且苹果的业绩可能令人失望。”

“有遭受进一步抛压的风险。市场可能延续下行趋势，”他说。