欧洲股市：小幅收高，购并交易推升主要股指升向近两个月高位

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
* FTSEurofirst 300指数小涨0.1%
* Euro STOXX 50指数收平
* 购并交易提振股市
* 银行股下滑拖累市场脱离日高
* 多数交易商对欧股仍乐观
路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周一小涨，一系列购并交易推升主要股指升向近两个月高位。
不过银行股下滑令市场收盘脱离日高，因市场预期巴克莱 马上需要增资。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,206.04点。
巴克莱和其他银行股下滑令股指脱离1,213.62点日高，欧元区绩优股STOXX 50指数 也脱离日高，收平，报2,741.73点。
不过大多数交易商和投资人仍对欧股乐观，指将获得购并交易增加新的迹象的进一步支撑。
眼镜镜片生产商Essilor 大涨6.2%，投资人乐见其购买Transitions Optical控股权的交易。广告公司Publicis 敲定，以350亿美元收购同业Omnicom 。
英国股市富时100指数 收高0.08%，至6,560.25点。德国股市DAX指数 小涨0.17%，报8,259.03点。法国股市CAC 40指数 收平，报3,968.91点。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
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路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。