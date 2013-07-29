欧洲股市：小幅收高，购并交易推升主要股指升向近两个月高位

* FTSEurofirst 300指数小涨0.1%

* Euro STOXX 50指数收平

* 购并交易提振股市

* 银行股下滑拖累市场脱离日高

* 多数交易商对欧股仍乐观

路透伦敦7月29日 - 欧洲股市周一小涨，一系列购并交易推升主要股指升向近两个月高位。

不过银行股下滑令市场收盘脱离日高，因市场预期巴克莱 马上需要增资。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.1%，报1,206.04点。

巴克莱和其他银行股下滑令股指脱离1,213.62点日高，欧元区绩优股STOXX 50指数 也脱离日高，收平，报2,741.73点。

不过大多数交易商和投资人仍对欧股乐观，指将获得购并交易增加新的迹象的进一步支撑。

眼镜镜片生产商Essilor 大涨6.2%，投资人乐见其购买Transitions Optical控股权的交易。广告公司Publicis 敲定，以350亿美元收购同业Omnicom 。