欧洲股市：涨至近两个月高位后止步，因汇丰股价大跌

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.05%，报1,225.39点
* 指数涨势在近两个月高位止步
* 汇丰盈利受新兴市场业务拖累，股价下跌，限制了指数涨幅
* 莱斯银行集团受派息臆测带动，股价上扬
路透伦敦8月5日 - 周一欧洲股市涨至近两个月高位停步，因令人失望的汇丰业绩重燃投资人忧虑企业在新兴市场的盈利，且减弱了莱斯银行集团 股价上涨的影响。
汇丰 股价重挫4.4%，成交量较其90日均值多超过一倍，此前汇丰 公布的今年上半年获利低于预期，因拉美市场获利下降超过一半。
这和上周饮料集团Diageo 和法国制药商赛诺菲(Sanofi) 等许多大型欧洲企业公布新兴市场营收疲弱的信息一致，因如巴西等国家正面临借贷成本不断上升及市场不稳定的问题。
“新兴市场明显放缓，这是重要的主题，”Monument Securities销售部主管Andy Ash说。
他说，汇丰在过去一个月攀升8.6%，今日回落。
汇丰股价下跌，将泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 拉低1.6点。该指数周一收高0.65点，或0.05%，报1,225.39点，此前一度触及两个月新高1,231.31点。
英国的莱斯银行集团 及法国保险商CNP Assurances 上涨，支撑FTSEurofirst 300指数，因预期公司派发的股息上升。
莱斯银行集团股价上扬2.7%，受助于英国金融时报的报导，指该行执行长Antonio Horta-Osorio向潜在投资人表示，他预期多至70%的银行盈利将在2015年返还给股东。
CNP Assurances 股价劲升2%，成交量为其90日均值的176.8%。
英国股市富时100指数 收低0.43%，至6,619.58点。德国股市DAX指数 收跌0.1%，报8,398.38点。法国股市CAC 40指数 收涨0.11%，报4,049.97点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。