欧洲股市：收低，受汇丰控股和慕尼黑再保险大跌拖累

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数收低0.4%
* Euro STOXX 50指数收低0.7%
* 汇丰控股和慕尼黑再保对股指拖累最大
* Schroders基金经理人预计短期内进一步波动
路透伦敦8月6日 - 欧洲股市周二下滑，受金融业巨擘汇丰控股 和慕尼黑再保险 大跌拖累，部分交易商预计随着投资人对上个月的升势获利了结，市场将进一步走软。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，报1,220.84点，结束六个交易日的升势。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下挫0.7%，收报2,790.78点。
成交清淡，FTSEurofirst 300指数成交量为90日均值的90%。
卖家的火力连续第二日集中在汇丰控股，此前多家券商下调该股评等和目标价，因周一该行公布的中期业绩令人失望。
汇控下滑0.8%，周一该股已经因业绩不佳重挫4.4%。
慕尼黑再保险急跌5.4%，此前该公司公布的第二季净利降幅大于预期，FTSEurofirst 300指数多数跌幅都是因慕尼黑再保和汇控大跌所致。
Schroders基金经理人和全球宏观主管Bob Jolly对后市较为谨慎，称金融市场走势将波动，因投资人将为美联储逐步缩减购债作准备。
英国股市富时100指数 收低0.23%，至6,604.218点。德国股市DAX指数 大跌1.17%，报8,299.73点。法国股市CAC 40指数 收跌0.43%，报4,032.57点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。