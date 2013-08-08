欧洲股市：收升，德国商业银行和英杰华集团在公布业绩后领涨

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.4%
* 德国商业银行和英杰华集团领涨金融股
* 中国数据提振受创的矿业股
路透伦敦8月8日 - 欧洲股市周四上扬，因强于预期的中国数据提振矿业股反弹，且德国商业银行 和英国英杰华集团 在发布上半年业报后领涨金融股。
德国商业银行大涨15.7%，成交量为90日均值的三倍，因在连续五个季度公布令人失望的财报后，该行的最新业绩证明其表现不像一些市场人士担心的那样疲弱。
英国保险商英杰华集团攀升7.6%，因该公司公布营运获利多于预期，证明全公司范围的重组获得成功。
根据汤森路透StarMine提供的数据，在迄今已公布业绩的金融企业中，76%的业绩超过预期。
金融股为泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 贡献了2.8个点的涨幅，该指数收涨4.6点，或0.4%，报1,222.16点。
材料股为该指数贡献了1.3个点，为贡献第二大的类股，之前数据显示，中国进出口意外增长，缓解了对该国成长放缓的忧虑。
英国富时100指数 收涨0.28%，至6,529.68点。德国股市DAX指数 收升0.7%，报8,318.32点。法国股市CAC 40指数 上扬0.64%，报4,064.32点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。