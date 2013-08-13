欧洲股市：升至两个半月高位，因经济数据持续改善

* FTSEurofirst 300指数涨0.6%，Euro STOXX 50指数升0.5%

* 良好的数据提振市场信心，静待欧元区第二季GDP数据公布

* E.ON第二季业绩好于预期，股价上涨

路透伦敦8月13日 - 欧洲股市周二触及两个半月高位，因良好的经济数据巩固对欧元区最终正走出衰退的预期。

德国ZEW经济景气判断指数及欧元区工业生产数据提升提振投资人信心，且为周三欧元区第二季GDP初值出炉设下正面基调，预料数据将显示欧元区第二季经济走出衰退。

经济数据扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,236.99点，距离2013年高位1,258.09不远。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.5%，报2,841.61点。

美银美林调查显示，投资人在欧元区股市的配置上升至五年半来最高，但升幅低于对欧元区经济增长信心改善的程度，后者触及九年高位。

德国公共事业股E.ON 周二大涨2.2%，此前公司公布的上半年获利略好于预期。