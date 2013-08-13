欧洲股市：升至两个半月高位，因经济数据持续改善

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数涨0.6%，Euro STOXX 50指数升0.5%
* 良好的数据提振市场信心，静待欧元区第二季GDP数据公布
* E.ON第二季业绩好于预期，股价上涨
路透伦敦8月13日 - 欧洲股市周二触及两个半月高位，因良好的经济数据巩固对欧元区最终正走出衰退的预期。
德国ZEW经济景气判断指数及欧元区工业生产数据提升提振投资人信心，且为周三欧元区第二季GDP初值出炉设下正面基调，预料数据将显示欧元区第二季经济走出衰退。
经济数据扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.6%，报1,236.99点，距离2013年高位1,258.09不远。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.5%，报2,841.61点。
美银美林调查显示，投资人在欧元区股市的配置上升至五年半来最高，但升幅低于对欧元区经济增长信心改善的程度，后者触及九年高位。
德国公共事业股E.ON 周二大涨2.2%，此前公司公布的上半年获利略好于预期。
英国富时100指数 收高0.57%，至6,611.94点。德国股市DAX指数 收高0.68%，报8,415.76点。法国股市CAC 40指数 收涨0.51%，报4,092.50点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。