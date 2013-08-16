欧洲股市：收高，但埃及动荡局势拖累旅游股下滑

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数升3.64点，报1,231.43点
* 埃及动荡局势殃及旅游公司前景
* 美联储缩减购债的担忧牵制市场走势
* 交易商预计欧股较长期上涨
路透伦敦8月16日 - 欧洲股市周五走势震荡，小幅收高，但埃及动荡局势拖累旅游股，而对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减购债的担忧也牵制市场走势。
本周埃及的动荡局势迫使德国Thomas Cook Germany 取消至9月15日的所有至埃及的旅行团，此前德国延长了对红海度假地的旅游警告。
旅游类股指数 跌0.6%，德国汉莎航空 下滑1.3%，摩根士丹利将该股评级由“增持”下调至“中性”。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高3.64点，报1,231.43点，本周收平。
因市场认为美国经济可能已经强劲到能够令美联储在9月开始缩减刺激措施，全球股市在过去一个月挣扎着寻求动能。
不过多位交易商预计，在下月可能出现回落后，市场将会反弹。
欧股主要股指表现落后于美股。道琼工业指数和标普500指数今年迄今升幅介乎15-17%，而FTSEurofirst 300指数和EuroSTOXX 50指数 才升了8%。
欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数 升0.7%，报2,854.27点，本周一度触及两年高位2,855.89点。
英国富时100指数 收高0.26%，至6,499.99点。德国股市DAX指数 收高0.19%，报8,391.94点。法国股市CAC 40指数 大涨0.75%，报4,123.89点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。