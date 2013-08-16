欧洲股市：收高，但埃及动荡局势拖累旅游股下滑

* FTSEurofirst 300指数升3.64点，报1,231.43点

* 埃及动荡局势殃及旅游公司前景

* 美联储缩减购债的担忧牵制市场走势

* 交易商预计欧股较长期上涨

路透伦敦8月16日 - 欧洲股市周五走势震荡，小幅收高，但埃及动荡局势拖累旅游股，而对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减购债的担忧也牵制市场走势。

本周埃及的动荡局势迫使德国Thomas Cook Germany 取消至9月15日的所有至埃及的旅行团，此前德国延长了对红海度假地的旅游警告。

旅游类股指数 跌0.6%，德国汉莎航空 下滑1.3%，摩根士丹利将该股评级由“增持”下调至“中性”。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高3.64点，报1,231.43点，本周收平。

因市场认为美国经济可能已经强劲到能够令美联储在9月开始缩减刺激措施，全球股市在过去一个月挣扎着寻求动能。

不过多位交易商预计，在下月可能出现回落后，市场将会反弹。

欧股主要股指表现落后于美股。道琼工业指数和标普500指数今年迄今升幅介乎15-17%，而FTSEurofirst 300指数和EuroSTOXX 50指数 才升了8%。

欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数 升0.7%，报2,854.27点，本周一度触及两年高位2,855.89点。