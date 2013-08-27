欧洲股市：录得两个月来最大单日跌幅，因美国等国可能空袭叙利亚

欧洲股市：受业绩和并购推动反弹，德国股市表现抢眼
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
* FTSEurofirst 300指数下挫1.7%，Euro STOXX 50指数劲跌2.6%
* 股指下挫至一个月低位，录得6月来最大单日跌幅
* 西方国家可能对叙利亚实施军事打击，引发夏季大涨后的获利了结
路透伦敦8月27日 - 欧洲股市周二录得两个月来最大单日跌幅，因西方国家威胁将对叙利亚实施军事打击，促使投资人对一些在夏季表现良好的股票锁定获利，且对股市未来下跌作对冲。
美国及其盟国正在拟定对叙利亚实施空袭和其他军事打击的计划，这促使投资人卖出股票，买入对全球经济状况敞口较低的资产，例如德债 和美国公债 。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 急跌2.6%，录得6月来最大单日跌幅，至2,749.27点，此为一个月最低水平。
Euro STOXX 50指数成交量达6,670万股，为8月16日来最高，较90日均值多15%。
一项衡量为对冲股市未来波动而买入期权的成本的指标Euro STOXX 50波动率指数 跳升23.8%，为2月来最大单日涨幅，至一个半月高位点22.17点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 劲跌1.7%，报1,202.36点。
汽车股 和银行股 跌幅居前，分别劲跌3.7%和3.1%。
英国富时100指数 收跌0.79%，至6,440.97点。德国股市DAX指数 收低2.28%，报8,242.56点。法国股市CAC 40指数 大跌2.42%，报3,968.73点。(完)
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”