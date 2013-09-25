欧洲股市：涨跌互见，受两家德国银行资本负债表忧虑拖累

* FTSEurofirst 300跌0.1%，Euro STOXX 50涨0.2%

* 德意志银行警告担忧美联储缩减刺激计划或限制该行营收，股价挫3.1%

* 德国商业银行下跌，因市场担忧其资产削减计划

* Santander尾盘上涨，因该行公布节省成本目标

路透伦敦9月25日 - 欧洲股市周三几无变动，德意志银行和德国商业银行股价遭到抛售，因担忧这两家德国银行的资产负债表，其跌势则被西班牙银行Santander 和BBVA 股价反弹抵销。

德意志银行 股价急跌2.6%，因该行警告本季投资银行营收可能下降。德意志银行正着手去杠杆计划以降低2,500亿欧元资产。

德意志银行将营收下跌预警归咎于预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减购债规模将抑制固定收益市场活动。

“大部份去杠杆是在固定收益业务进行，”麦格理证券分析师Piers Brown说，“人们感觉德意志银行进行去杠杆计划将承受更多压力。”

德意志银行成交量为过去三个月均值的173%。

规模较小的同业德国商业银行 正尝试摆脱3,470亿欧元非核心资产。该行股价劲跌6%，成交量较均值多一倍，此前德国商业银行告诉分析师，在本年底前没有重大撤销投资计划。

德意志银行和德国商业银行在FTSEurofirst 300指数 中跌幅居前。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,256.93点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.2%，报2,927.35点。

股指尾盘反弹，由西班牙银行股Santander 领升。Santander表示，目标在2016年前节省成本再多10亿欧元，在消息公布后，Santander股价上扬1.4%。

西班牙银行BBVA 攀升1.3%，扶助西班牙股市Ibex指数 攀升0.8%，是主要欧洲国家股指中表现最好之一。

自上周触及五年高位后，FTSEurofirst 300指数累计下滑约1.4%，但本月势将上升5.1%，将为2011年10月来表现最好的一个月。

市场忧虑美国就上调举债上限以避险违约的磋商结果，并担忧美联储刺激政策前景。