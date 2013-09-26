欧洲股市：涨跌互见，意大利股市因政治不确定性下挫

* 意大利FTSE MIB指数下跌，受政策不确定性拖累

* 多数投资人认为较广泛欧洲股市涨势未改变

* Euro STOXX 50指数跌0.2%，至2,922.99点

* FTSEurofirst 300指数小升0.1%，至1,257.53点

路透伦敦9月26日 - 意大利政治的不确定性周四打压该国股市，且拖累欧洲股市表现，尽管大部份投资人认为股市任何下跌将是短暂。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 小跌0.2%，至2,922.99点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.1%，报1,257.53点，仍低于本月稍早触及的五年高位1,274.59点，日高在1,260.91。

意大利FTSE MIB指数 跌1.2%，在欧洲国家主要股市中表现最差，该指数受打击是因投资人重新忧虑脆弱的意大利执政联盟的未来。

支持的前总理贝鲁斯柯尼的意大利中右党派议员重新威胁一旦贝鲁斯柯尼被逐出议会，他们将会辞职，而意大利公债收益率也上升。

Threadneedle Investments全球股市主管William Davies表示，其公司避免沾手意大利和西班牙等南欧国家的股票，这些国家受欧债危机的打击最大。

不过，Davies选择性地增加一些欧洲股票，例如瑞银 和汽车部件供应商Continental ，他指出，较广泛欧洲经济从2011年欧债危机最严峻时期继续逐渐复苏。

“我们仍然规避欧元区二线国家的股票。不过，我们相信最差的情况已经过去，”他说。