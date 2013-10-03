欧洲股市：受美国忧虑拖累收低，Schneider评级遭下调后股价大跌

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%，Euro STOXX 50指数下滑0.6%
* Schneider Electric股价受创，因Exane BNP Paribas下调其评级
* 美国债务问题令欧洲股市短期受压
* 多数投资人认为10月股市下跌将是短暂
路透伦敦10月3日 - 欧洲股市周四下滑，因投资人质疑美国将如何解决导致政府部份关门的预算僵局，且Schneider Electric股价受创，因券商下调该公司评级。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收低0.6%，报2,902.12点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.4%，报1,242.18点。
Schneider Electric股价下挫3.2%，对FTSEurofirst 300指数带来的拖累最大，因Exane BNP Paribas将Schneider Electric评级从“表现优于大盘”调降至“中性”，股价因此受创。
Central Markets Investment Management交易部主管Darren Courtney-Cook预期，美国债务状况的不确定性将使欧洲股市本月受压。
周四出炉的报告显示，欧元区的企业复苏势头在9月进一步增强，订单增长速度加快，并且企业放缓裁员，这意味着欧元区第三季料可录得非常温和的增长率。
Threadneedle Investments首席投资长Mark Burgess表示，该公司将欧洲股市评级从“减持"上调至“中性"。
高盛经济分析师Noah Weisberger也认为，因美国债务状况造成的股市下滑将是相对短暂的。
“目前的数据、我们的前瞻、以及回顾过去政府关门的经验，均表明目前的忧虑可能是暂时的，”他说。
英国富时100指数 收高0.18%，至6,449.04点；德国DAX指数 收低0.37%，报8,597.91点；法国股市CAC 40指数 收跌0.73%，报4,127.98点。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。