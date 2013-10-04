欧洲股市：收高，意大利政局前景趋稳令该国股市领涨

* FTSEurofirst 300指数升0.1%，Euro STOXX 50指数涨0.9%

* 意大利股市领跑，MIB指数劲扬1.6%

* 多数交易商仍预计美国最终将达成债务协议

路透伦敦10月4日 - 欧洲股市周五上涨，意大利股市和银行股领涨，因投资人乐见意大利政局前景趋稳，且押注欧洲央行将继续支撑欧元区的金融业。

意大利FTSE MIB指数 领跑，尾盘扩大升幅，收高1.6%，此前意大利参议院一委员会建议，在前总理贝鲁斯柯尼在8月被裁定税务欺诈后将其逐出参议院。

意大利总理莱塔周三在议会赢得了信任投票。此前，面对自己中右翼党派内部的反对意见，前意大利总理贝鲁斯柯尼不再威胁推翻现政府。贝鲁斯柯尼上演了180度大转变，表示他也会支持中左翼总理莱塔。仅仅几天前，他从莱塔内阁撤回了几名部长，引发了这场危机。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.9%，报2,928.31点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.1%，报1,243.74点。

自7月以来，欧洲股市表现远胜美国股市，因经济数据改善、估值较低以及近期市场担心美国债务上限的问题。

交易商预计欧洲央行准备透过长期再融资操作(LTRO)向银行体系注入新的流动性，欧元区银行股 大涨2.3%，为表现最佳的板块。