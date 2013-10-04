欧洲股市：收高，意大利政局前景趋稳令该国股市领涨

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* FTSEurofirst 300指数升0.1%，Euro STOXX 50指数涨0.9%
* 意大利股市领跑，MIB指数劲扬1.6%
* 多数交易商仍预计美国最终将达成债务协议
路透伦敦10月4日 - 欧洲股市周五上涨，意大利股市和银行股领涨，因投资人乐见意大利政局前景趋稳，且押注欧洲央行将继续支撑欧元区的金融业。
意大利FTSE MIB指数 领跑，尾盘扩大升幅，收高1.6%，此前意大利参议院一委员会建议，在前总理贝鲁斯柯尼在8月被裁定税务欺诈后将其逐出参议院。
意大利总理莱塔周三在议会赢得了信任投票。此前，面对自己中右翼党派内部的反对意见，前意大利总理贝鲁斯柯尼不再威胁推翻现政府。贝鲁斯柯尼上演了180度大转变，表示他也会支持中左翼总理莱塔。仅仅几天前，他从莱塔内阁撤回了几名部长，引发了这场危机。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.9%，报2,928.31点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.1%，报1,243.74点。
自7月以来，欧洲股市表现远胜美国股市，因经济数据改善、估值较低以及近期市场担心美国债务上限的问题。
交易商预计欧洲央行准备透过长期再融资操作(LTRO)向银行体系注入新的流动性，欧元区银行股 大涨2.3%，为表现最佳的板块。
英国富时100指数 收高0.08%，至6,453.88点；德国DAX指数 收升0.29%，报8,622.97点；法国股市CAC 40指数 收高0.88%，报4,164.25点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。