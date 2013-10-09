欧洲股市：持稳，受西班牙和意大利成功标售公债支撑

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* Euro STOXX 50指数升0.1%，FTSEurofirst 300指数跌0.5%
* 银行股、意大利和西班牙股市带动欧元区股市表现出众
* 波动性上升，因投资人担心美国出现违约
路透伦敦10月9日 - 欧元区股市周三持稳，表现优于英国和瑞士股市，因西班牙和意大利成功标售公债，提振银行股和欧元区二线国家股市。
西班牙和意大利股市上扬，因此前两国成功标售公债，进一步显示市场对欧元区受困的南部经济体信心增强。
意大利FTSE MIB指数 和西班牙Ibex指数 分别大涨1%和1.3%，表现优于瑞士SMI指数和英国富时100指数 ，后两者分别下滑0.9%和0.4%。
有欧元区主权债敞口的欧元区银行股 上扬1.3%，西班牙Caixabank 和葡萄牙Banco Espirito Santo 领涨。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.1%，报2,904.73点。
路透访查的分析师预计该指数年底将触及3,020点，之后进一步上涨，分别在明年年中和年底触及3,125和3,253点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.5%，报1,224.71点，这是一个月新低，受瑞士制药集团罗氏 和食品集团雀巢 等防御类股下跌拖累。
美国预算僵局没有解决的迹象，令市场信心受阻，提振欧元区STOXX波动性指数 升至一个月高位。
英国富时100指数 收低0.44%，至6,337.91点；德国DAX指数 收低0.46%，报8,516.69点；法国股市CAC 40指数 收低0.16%，报4,127.05点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。