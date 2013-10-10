欧洲股市：录得一个月最大升幅，受美国预算僵局有望打破的乐观情绪带动

欧洲股市：收低，基本金属矿业股和银行股领跌
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
* FTSEurofirst 300指数升1.6%，升幅为一个月最大
* Euro STOXX 50指数大涨2.1%至两年半高位
* 美国有望打破预算僵局的迹象提振市场信心
路透伦敦10月10日 - 欧洲股市周四创下一个月最大单日升幅，欧元区绩优股触及两年半最高，因迹象显示美国有望结束预算僵局，美国可能违约的风险降低。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 结束三日连跌，大涨1.7%，报1,245.09点，为一个月最大单日升幅，昨日该指数收在9月5日来最低水准。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 劲扬2.2%，报2,969.41点，触及2011年5月来最高。衡量未来股价波动担保成本的VSTOXX指数 从一个月高位急挫15%。
根据共和党领袖助理，美国众议院共和党正考虑同意一个短期的上调举债上限建议，以避免在10月17日后美国出现违约，并为更广泛的政策措施磋商争取时间。
同欧洲当地经济表现以及金融市场稳定密切相关的欧洲银行股 、保险股 和建筑股 升幅介乎2.6-2.9%。
法国兴业银行(Societe Generale)策略师Paul Jackson表示，“只要美国经济动能良好，欧洲经济动能将持续改善。”
英国富时100指数 收高1.46%，至6,430.49点；德国DAX指数 收高1.99%，报8,685.77点；法国股市CAC 40指数 大涨2.21%，报4,218.11点。(完)
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”
路透伦敦/米兰3月23日 - 欧洲股市周四攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。