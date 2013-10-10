欧洲股市：录得一个月最大升幅，受美国预算僵局有望打破的乐观情绪带动

欧洲股市：小幅收低，投资人关注美国众议院医保议案投票

“最终未获通过可能令投资人失望，”LCG分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“但值得注意的是，市场主要关注的仍是财政计划，以及无论医保议案投票结果是否令人失望，特朗普政府都可以继续推进其扩张性财政计划。”