欧洲股市：下滑，因企业业绩疲弱令股市涨势终止

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* 英飞凌股价急跌5.6%，此前警告当季营收下降
* FTSEurofirst 300指数下滑0.6%，从五年高位下滑
* Euro STOXX 50指数跌0.6%，至3,034.68点
* 一些基金经理仍长期看好股市表现
路透伦敦11月12日 - 欧洲股市周二收低，因一系列公司的业绩疲弱，终止股市的涨势。此轮升势推动一主要地区股指在上周攀升至五年高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.6%，报1,290.92点。该指数在11月7日触及五年高位1,316.42。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也下跌0.6%，至3,034.68点。
FTSEurofirst 300指数的涨势在过去两周终止，因一些大型欧洲企业业绩疲弱。该指数从本年迄今累计上升约14%。
尽管如此，经济合作暨发展组织(OECD)周二公布月度全球经济前景指标，并称发达经济体成长前景在9月有了进一步改善，其中欧元区萌芽中的复苏“取得动能”。 而且，一些投资管理公司表示，股市仍有上升空间。
德国芯片制造商英飞凌 是发布令人失望的业绩的最新一家公司，在警告当季营收可能减少后，股价急跌5.6%。
汤森路透StarMine的数据显示，迄今已发布业绩的FTSEurofirst 300指数成份股中，约50%的公司季度获利逊于预期。近三分之二的公司营收低于预期。
Union Bancaire Privee的Rob Jones表示，“我们仍维持欧洲经济显示复苏初步迹象的观点，我们认为，此轮经济复苏将带动股市未来一年上涨。”
ING Investment Management也表示，全球经济持续增强可能进一步推高股市。
英国富时100指数 收低0.02%，至6,726.79点；德国DAX指数 下滑0.34%，报9,076.48点；法国CAC-40指数 下跌0.61%，报4,263.78点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。