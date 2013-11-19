欧洲股市：在上日攀升后回落，因伊坎的言论令投资人担忧企业盈利

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300跌0.7%，Euro STOXX 50指数下滑1%
* 伊坎的言论使市场聚焦企业盈利和高估值
路透伦敦11月19日 - 欧洲股市周二在交投清淡中下跌，因美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)对股市的负面评论令投资人关注良莠不齐的欧洲企业业绩，使带动德国股市DAX指数上日攀升至纪录高位的涨势暂停。
美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周一在路透全球投资展望峰会上表示，他对股市看法“非常谨慎”，认为可能将出现“大跌”，因为很多公司的获利更多受益于低廉的借贷成本而非出色的管理。
尽管伊坎的讲话主要针对美国企业，但也导致投资人关注更广泛的企业基本面。欧洲企业的业绩迄今还没有反应经济发展状况。
Datastream提供的数据显示，自今年初以来，分析师已逐步下调其对欧洲企业的盈利预估，期间欧洲股市累计攀升15%，受助于欧洲央行的刺激计划和经济改善的初步迹象。
“市场跑在了经济的前面，所以若股市短期回落，我不会感到意外，”管理价值22亿英镑资产的Ecclesiastical Investment Management的Chris Hiorns说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.7%，收报1,295.82点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌1%，报3,049.17点，录得8月30日来最大单日跌幅。
德国股市DAX指数 跌0.35%，收报9,193.29点，从上日创下的纪录高位9,253.68点回落。
英国富时100指数 收跌0.38%，至6,698.01点；法国CAC-40指数 收低1.12%，报4,272.29点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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