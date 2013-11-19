欧洲股市：在上日攀升后回落，因伊坎的言论令投资人担忧企业盈利

* FTSEurofirst 300跌0.7%，Euro STOXX 50指数下滑1%

* 伊坎的言论使市场聚焦企业盈利和高估值

路透伦敦11月19日 - 欧洲股市周二在交投清淡中下跌，因美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)对股市的负面评论令投资人关注良莠不齐的欧洲企业业绩，使带动德国股市DAX指数上日攀升至纪录高位的涨势暂停。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周一在路透全球投资展望峰会上表示，他对股市看法“非常谨慎”，认为可能将出现“大跌”，因为很多公司的获利更多受益于低廉的借贷成本而非出色的管理。

尽管伊坎的讲话主要针对美国企业，但也导致投资人关注更广泛的企业基本面。欧洲企业的业绩迄今还没有反应经济发展状况。

Datastream提供的数据显示，自今年初以来，分析师已逐步下调其对欧洲企业的盈利预估，期间欧洲股市累计攀升15%，受助于欧洲央行的刺激计划和经济改善的初步迹象。

“市场跑在了经济的前面，所以若股市短期回落，我不会感到意外，”管理价值22亿英镑资产的Ecclesiastical Investment Management的Chris Hiorns说。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下跌0.7%，收报1,295.82点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌1%，报3,049.17点，录得8月30日来最大单日跌幅。

德国股市DAX指数 跌0.35%，收报9,193.29点，从上日创下的纪录高位9,253.68点回落。