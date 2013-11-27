欧洲股市：攀升，受助于美国数据增强和德国政党达成联合执政协议

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.5%，德国Dax指数攀升0.7%至纪录收盘高位
* 强劲的美国数据带动股市尾盘上扬
* 德国总理梅克尔与社民党达成联合执政协议
路透伦敦11月27日 - 欧洲股市周三录得两周来最大单日涨幅，受助于美国数据强劲，德国总理梅克尔与社民党达成期待已久的联合执政协议，以及意大利保险商Generali 公布乐观财测。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上扬0.5%，报1,300.51点，为11月14日以来最大单日涨幅。该指数年内迄今上涨近15%，有望录得2009年以来最大年度涨幅。
不过，成交量较90日均值低25%，暗示支持股市上扬的投资者相对较少。在周四美国感恩节假期前很多交易商离场。
股市在尾盘扩大涨幅，之前公布的美国11月芝加哥采购经理指数和11月汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值超预期，显示美国经济状况继续改善。
美国上周初请失业金人口意外减少，显示美国就业市场稳步改善。
意大利保险商Generali 是成交放量的个股之一，该股攀升1.5%，成交量较均值高出40%，该公司之前表示计划上调股息。
德国总理梅克尔领导的保守党及中左翼的社民党(SPD)在周三清晨达成联合执政协议，德国新政府可望在耶诞节前组成。这则消息使市场人气普遍受到支撑。
德国DAX指数 上扬0.66%，报9,351.13点，为纪录收盘新高。
英国富时100指数 收高0.2%，至6,649.47点；法国CAC-40指数 收涨0.36%，报4,293.06点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。