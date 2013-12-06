欧洲股市：上扬，美国数据重振市场信心

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.7%，之前连跌四日
* 雀巢对股指的提振最大，之前出售在Givaudan的股权
* 市场仍可能录得6月以来最大周度跌幅
路透伦敦12月6日 - 欧洲股市周五攀升，结束六个月来最长跌势，因瑞士食品生产商雀巢 上扬和美国就业数据强劲。
美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，高于预估的增加18.0万个，但仍在12.5-23万的预估区间内。失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。 市场认为，今日的数据十分强劲，足以支持经济复苏的观点，但不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)立即开始缩减刺激规模。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在数据公布前基本持平，因担忧美联储可能最快从本月开始行动，之后开始攀升，收涨0.7%，报1,270.38点。
今日的上扬可能使该指数录得三周来最大单日涨幅。
雀巢对股指的提振最大，上扬1.1%，因该公司表示将出售所持瑞士香水和香料制造商Givaudan 10%的股份。
能源股受原油价格上涨和汇丰控股的部分乐观评论带动上扬。
不过，周五的涨势不足以使FTSEurofirst 300指数避免录得6月以来最大周度跌幅，因投资者在年底前锁定获利。
英国富时100指数 涨0.83%，至6,551.99点；德国DAX指数 收涨0.96%，报9,172.41点；法国CAC-40指数 上扬0.72%，报4,129.37点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。