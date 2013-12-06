欧洲股市：上扬，美国数据重振市场信心

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上扬0.7%，之前连跌四日

* 雀巢对股指的提振最大，之前出售在Givaudan的股权

* 市场仍可能录得6月以来最大周度跌幅

路透伦敦12月6日 - 欧洲股市周五攀升，结束六个月来最长跌势，因瑞士食品生产商雀巢 上扬和美国就业数据强劲。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，高于预估的增加18.0万个，但仍在12.5-23万的预估区间内。失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。 市场认为，今日的数据十分强劲，足以支持经济复苏的观点，但不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)立即开始缩减刺激规模。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在数据公布前基本持平，因担忧美联储可能最快从本月开始行动，之后开始攀升，收涨0.7%，报1,270.38点。

今日的上扬可能使该指数录得三周来最大单日涨幅。

雀巢对股指的提振最大，上扬1.1%，因该公司表示将出售所持瑞士香水和香料制造商Givaudan 10%的股份。

能源股受原油价格上涨和汇丰控股的部分乐观评论带动上扬。

不过，周五的涨势不足以使FTSEurofirst 300指数避免录得6月以来最大周度跌幅，因投资者在年底前锁定获利。