欧洲股市：录得今年最大单日跌幅，因美国就业数据远逊预期

* FTSEurofirst指数跌1.6%，Euro STOXX 50指数跌1.4%

* 美国非农就业报告公布后，欧股全线下挫

* 欧股录得约五个月最差单周表现

* 禽流感忧虑可能令出游减少，航空股受创

路透伦敦4月5日 - 欧洲股市周五录得今年最大单日跌幅，此前美国公布的非农就业数据远逊预期。

早盘有关美国就业数据疲弱的传闻已冲击股市，引发德股DAX指数连续跌穿多道技术支撑位。

午后，美国公布的数据比传闻的数据还要差，引发对德债等避险资产的需求，欧股扩大跌幅。

美国公布，3月非农就业岗位仅增加8.8万，为九个月最少，远低于市场预期的20万。

City Index策略师Joshua Raymond表示，“数据很差，比预期差太多，甚至比坊间流传的数据还要差。”

德国DAX指数早盘跌穿50日移动均线切入位7,797点，之后在仅仅四分钟内就大幅扩大跌势1.1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.6%，报1,162.21点，为今年迄今最大单日跌幅，本周重挫2.2%，为近五个月最差周度表现。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌1.4%，跌穿11月中至1月高位升势的50%回档位。

股市全线下挫，STOXX Europe 600旅游休闲类股指数 重挫3.4%领跌，因投资人担心亚洲禽流感蔓延可能令出行减少，航空股遭重创。