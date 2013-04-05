欧洲股市：录得今年最大单日跌幅，因美国就业数据远逊预期

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst指数跌1.6%，Euro STOXX 50指数跌1.4%
* 美国非农就业报告公布后，欧股全线下挫
* 欧股录得约五个月最差单周表现
* 禽流感忧虑可能令出游减少，航空股受创
路透伦敦4月5日 - 欧洲股市周五录得今年最大单日跌幅，此前美国公布的非农就业数据远逊预期。
早盘有关美国就业数据疲弱的传闻已冲击股市，引发德股DAX指数连续跌穿多道技术支撑位。
午后，美国公布的数据比传闻的数据还要差，引发对德债等避险资产的需求，欧股扩大跌幅。
美国公布，3月非农就业岗位仅增加8.8万，为九个月最少，远低于市场预期的20万。
City Index策略师Joshua Raymond表示，“数据很差，比预期差太多，甚至比坊间流传的数据还要差。”
德国DAX指数早盘跌穿50日移动均线切入位7,797点，之后在仅仅四分钟内就大幅扩大跌势1.1%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.6%，报1,162.21点，为今年迄今最大单日跌幅，本周重挫2.2%，为近五个月最差周度表现。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌1.4%，跌穿11月中至1月高位升势的50%回档位。
股市全线下挫，STOXX Europe 600旅游休闲类股指数 重挫3.4%领跌，因投资人担心亚洲禽流感蔓延可能令出行减少，航空股遭重创。
英国富时100指数 收跌1.49%，报6,249.78点。德国DAX指数 重挫2.03%，报7,658.75点。法国股市CAC 40指数 收低1.68%，报3,663.48点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。