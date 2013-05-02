欧洲股市：在德股带动下收高，此前欧洲央行降息

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%，报1,206.53点，逼近4月30日触及的近五年高位1,209.09点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.3%，报2,718.90点。由于欧洲央行降息在市场普遍预料之中，股市升幅有限。

欧洲央行将指标再融资利率调降至0.5%的新低，之后，央行总裁德拉吉表示，将“密切关注”经济数据。从过往的经验来看，这一说法暗示央行将采取进一步政策行动。

德拉吉表示，已“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值，这实际上表明，欧洲央行不但不给银行的隔夜存款支付利息，反而会向银行收取费用。