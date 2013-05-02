欧洲股市：在德股带动下收高，此前欧洲央行降息

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
* FTSEurofirst指数收高0.4%，Euro STOXX 50指数升0.3%
* 欧洲央行降息提振股市，德股表现出众
* 降息带动部分投资人弃债从股
路透伦敦5月2日 - 欧洲股市周四上涨，此前欧洲央行降息，且投资人表示欧洲央行准备好进一步采取行动提振经济成长在短期内会支撑股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.4%，报1,206.53点，逼近4月30日触及的近五年高位1,209.09点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升0.3%，报2,718.90点。由于欧洲央行降息在市场普遍预料之中，股市升幅有限。
德国DAX指数 领涨，收高0.61%，报7,961.71点。
晶片生产商英飞凌 上调今年财测后猛涨9.9%，领涨德股和泛欧股指。
欧洲央行将指标再融资利率调降至0.5%的新低，之后，央行总裁德拉吉表示，将“密切关注”经济数据。从过往的经验来看，这一说法暗示央行将采取进一步政策行动。
德拉吉表示，已“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值，这实际上表明，欧洲央行不但不给银行的隔夜存款支付利息，反而会向银行收取费用。
英国富时100指数 收高0.15%，报6,460.71点。法国股市CAC 40指数 微升0.05%，报3,858.76点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。