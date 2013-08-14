欧洲股市：上涨至近两个半月高位，由法国股市领升

* FTSEurofirst 300指数收升0.3%，接近两个半月高位

* 法国股市CAC-40指数跑赢其他主要欧洲股市

路透伦敦8月14日 - 欧洲股市周三再次升向两个半月高位，由法国股市领升，因数据显示欧元区经济走出衰退，提振欧洲股市。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,240.30点，接近5月底来的最高位，且再次逼近5月触及的五年高位1,258.09点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.4%，报2,852.08点。法国股市CAC 40指数 跑赢其他主要欧洲股市，收涨0.53%，报4,114.20点，此为两年高位。

交易商表示，欧洲股市受到提振，因周三数据显示欧元区最大的两个经济体德国和法国第二季经济增速快于预期。

“法国GDP好于预期，且有传言称在欧洲经济走出衰退之际，全球资金流入欧洲，”Mirabaud欧洲股票销售部高管Rupert Baker说。