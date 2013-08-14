欧洲股市：上涨至近两个半月高位，由法国股市领升

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
* FTSEurofirst 300指数收升0.3%，接近两个半月高位
* 法国股市CAC-40指数跑赢其他主要欧洲股市
路透伦敦8月14日 - 欧洲股市周三再次升向两个半月高位，由法国股市领升，因数据显示欧元区经济走出衰退，提振欧洲股市。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.3%，报1,240.30点，接近5月底来的最高位，且再次逼近5月触及的五年高位1,258.09点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.4%，报2,852.08点。法国股市CAC 40指数 跑赢其他主要欧洲股市，收涨0.53%，报4,114.20点，此为两年高位。
交易商表示，欧洲股市受到提振，因周三数据显示欧元区最大的两个经济体德国和法国第二季经济增速快于预期。
“法国GDP好于预期，且有传言称在欧洲经济走出衰退之际，全球资金流入欧洲，”Mirabaud欧洲股票销售部高管Rupert Baker说。
英国富时100指数 收低0.37%，至6,587.43点。德国股市DAX指数 收高0.27%，报8,438.12点。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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