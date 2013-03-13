欧洲股市：反弹收平，受助于美国数据强劲

* FTSEurofirst 300指数基本收平，接近日内高位

* 意大利股市FTSE MIB指数下跌1.7%，因该国公债标售疲弱

* Euro STOXX 50指数在未来两周可能测试2,885点

路透伦敦3月13日 - 欧洲股市周三扳回稍早跌幅，基本收平，接近四半年高位，因美国零售销售数据强劲直指美国经济持续复苏后，市场人气改善。

不过，意大利股市FTSE MIB指数 下跌1.7%，至15,745.34点，表现落后，因自惠誉下调意大利信贷评级后，该国首次进行的公债标售中需求减弱。

分析师表示，较广泛股市倾向在未来几日恢复近期涨势，因经济前景不断改善可能驱使更多投资人将资金投入股市，撤出其他资产级别。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 小幅上升0.01%，基本收平在1,194.11点，此前触及1,188.98的日内低位。在美国公布2月零售销售升幅多于预期，为去年9月来最大升幅后，FTSEurofirst 300指数从日内低位反弹。

“潜在人气相当利多。人们不理会多个不确定性，焦点放在增长，指望全球经济改善。在目前投资环境下，投资股市是较好的选择，”意大利裕信银行策略师Christian Stocker说。

“未来两至四周，德国股市DAX指数可能升至8,200点上方，创纪录新高，”Stocker说。

EuroSTOXX 50指数 下跌0.3%，报2,704.73点。不过，技术图表显示该指数将重拾升势。