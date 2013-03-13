欧洲股市：反弹收平，受助于美国数据强劲

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* FTSEurofirst 300指数基本收平，接近日内高位
* 意大利股市FTSE MIB指数下跌1.7%，因该国公债标售疲弱
* Euro STOXX 50指数在未来两周可能测试2,885点
路透伦敦3月13日 - 欧洲股市周三扳回稍早跌幅，基本收平，接近四半年高位，因美国零售销售数据强劲直指美国经济持续复苏后，市场人气改善。
不过，意大利股市FTSE MIB指数 下跌1.7%，至15,745.34点，表现落后，因自惠誉下调意大利信贷评级后，该国首次进行的公债标售中需求减弱。
分析师表示，较广泛股市倾向在未来几日恢复近期涨势，因经济前景不断改善可能驱使更多投资人将资金投入股市，撤出其他资产级别。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 小幅上升0.01%，基本收平在1,194.11点，此前触及1,188.98的日内低位。在美国公布2月零售销售升幅多于预期，为去年9月来最大升幅后，FTSEurofirst 300指数从日内低位反弹。
“潜在人气相当利多。人们不理会多个不确定性，焦点放在增长，指望全球经济改善。在目前投资环境下，投资股市是较好的选择，”意大利裕信银行策略师Christian Stocker说。
“未来两至四周，德国股市DAX指数可能升至8,200点上方，创纪录新高，”Stocker说。
EuroSTOXX 50指数 下跌0.3%，报2,704.73点。不过，技术图表显示该指数将重拾升势。
英国富时100指数 收低0.45%，报6,481.50点。德国DAX指数 升0.06%，报7,970.91点。法国股市CAC 40指数 跌0.1%，报3,836.04点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。