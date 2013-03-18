欧洲股市：因塞浦路斯救助计划收低，股市长期涨势依然完整

欧洲股市：创近16个月最高收位，市场轻松看待英国正式启动脱欧日
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
* FTSEurofirst 300指数收低0.3%, Euro STOXX 50指数下跌0.7%
* 西班牙股市IBEX指数下挫1.3%, 意大利股市MIB指数下滑0.9%
* 长期市场涨势仍然完整
路透巴黎3月18日 - 欧洲股市周一下跌，从上周触及的数年高位继续下滑，因塞浦路斯救助计划包括向银行储户征税，引发市场忧虑负债沉重的欧元区国家银行可能挤兑。
南欧国家的银行股跌幅居前，葡萄牙的Banco Espirito Santo, 西班牙的Banco de Sabadell 和意大利利裕信银行 大跌3.6-5.1%不等。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.3%，报1,199.74点。EuroSTOXX 50指数 下挫0.7%，报2,705.47点。
早盘FTSEurofirst 300指数和EuroSTOXX 50指数指数分别最多跌1.2%和2.3%，之后缩减部份跌幅，因一些投资人认为是趁低买入欧洲跨国企业股票，增加持有这些股票的机会。
全球最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev) 涨1.7%，欧莱雅(L'Oreal) 上扬1.2%，服装零售商Inditex 升0.8%。
欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。
尽管今日欧洲股市下跌，但技术图表显示欧洲股市升势依然完整。
Euro STOXX 50指数测试50日移动均线的关键支持位后在尾盘反弹，此为正面技术信号。
英国富时100指数 收跌0.49%，报6,457.92点。德国DAX指数 跌0.4%，报8,010.70点。法国股市CAC 40指数 收低0.48%，报3,825.47点。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。
路透米兰3月27日 - 欧洲股市周一下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。