欧洲股市：收升，受美国数据带动

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数升0.2%
* 矿业股上涨，此前美国公布强劲的经济数据
* Telefonica股价下滑
路透伦敦3月26日 - 欧洲股市周二收高，因市场聚焦在显示经济逐渐改善的美国数据，且塞浦路斯救助计划的潜在影响仍不明确。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.2%，报1,188.57点，交投震荡，因忧虑塞浦路斯救助计划将成为寻求救助的其他欧元区国家的模板。
美国数据提振市场人气，数据显示美国2月耐久财订单大幅增长，暗示制造业活动持续以温和步伐扩张，尽管企业开支计划指标下滑。
矿业股 周二稳步上扬，升0.5%。
“市场仍正在寻找方向，因当局有关塞浦路斯的立场仍不一致，尽管市场对美国正面的数据继续作反应，”巴克莱市场策略师Henk Potts说。
希腊股市 ，意大利股市 和西班牙股市 仍然承压，因投资人忧虑处于困境的欧元区国家接下来将发生什么事情。Euro STOXX 50指数 跌0.3%，至2,641.12。
西班牙电信集团Telefonica 劲跌约5%，此前公司出售所有库存股，等同公司资本的2%。该公司成交量为90日均值的大约两倍半。
英国富时100指数 收高0.33%，报6,399.37点。德国DAX指数 涨0.11%，报7,879.67点。法国股市CAC 40指数 升0.55%，报3,748.64点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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