欧洲股市：触及三周收盘低位，因意大利公债标售疲弱及忧虑塞浦路斯

欧洲股市：触及两周低位，因银行股下跌和Gemalto急挫
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
* FTSEurofirst 300指数收低0.4%
* 意大利和西班牙股市表现落后，欧元区银行股下滑
路透伦敦3月27日 - 欧洲股市周三触及三周收盘低位，意大利公债标售需求疲弱及预期塞浦路斯银行在周四重开时可能出现挤兑，拖累股市下跌。
投资人担忧意大利，该国最新一次公债标售的需求疲弱。10年期意大利公债标售的投标倍数为1.33，今年迄今均值为1.48，推升意大利公债收益率。
“跌势可能在短期持续。看起来意大利在一段时间将无法组建政府，且该国的不确定性将在持续四到五个月，”KBC Asset Management高级策略师Ronny Claeys说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，报1,184.06点，此此为3月初来最低收位。该指数从本月触及的四年半高位下跌约2%，但3月可能录得连续第10个月上升，将为历史上最长升势。
分析师表示，塞浦路斯将对银行实施的资本管制规模的不确定性，促使投资人交易谨慎。
欧元区银行股 跌幅最大，该指数下滑1.4%。意大利和西班牙股市均表现落后，意大利股市FTSE MIB指数 跌0.9%，西班牙股市FTSE MIB指数 回落1.1%。
Euro STOXX 50指数 跌1.1%，至2,612.46点。
英国富时100指数 收跌0.18%，报6,387.56点。德国DAX指数 跌1.15%，报7,789.09点。法国股市CAC 40指数 下滑0.99%，报3,711.64点。(完)
路透3月22日 - 欧洲股市周三触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。
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