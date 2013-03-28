欧洲股市：收升，受企业并购消息带动

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst 300指数收高0.4%
* FTSEurofirst 300指数和STOXX 600指数连升第10个月
* 塞浦路斯银行重开没有出现挤兑，燃点股市涨势
* D.E Master Blenders收到64亿欧元收购提议，股价急升
路透伦敦3月28日 - 欧洲股市周四上涨，连续录得月度上升，被收购目标企业D.E. Master Blenders 领升，且央行提供的流动性继续缓和投资人对欧元区稳定性的担忧。
在近期因救助磋商而关闭的塞浦路斯银行周四重开后，储户的反应相对冷静，也扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.4%，报1,188.92点。
覆盖范围更广的STOXX Europe 600指数 上扬0.5%，至293.78点。两个指数在3月均收高，录得第10个月连涨。
“欧洲股市是受投资资金带动，目前资投资金完全青睐股市，部份原因是央行提供的流动性，”管理32亿欧元资产的SwissLife Banque Privée的股市部主管Xavier Lespinas说。
德国零售及就业市场数据强劲，且美国第四季GDP增长率被上修，扶助支撑全球经济持续复苏的观点。
因塞浦路斯银行重开后市况平静，欧洲银行股 受释然情绪带动上涨，但迹象显示市场的普遍涨势开始减弱，因股指处在多年高位。
在季末入市的投资人买入更具防御性的股票，即那些产品和服务需求不太受经济动荡影响需求的企业。
荷兰咖啡及茶叶公司D.E Master Blenders 1753 股价暴涨25%，成交放量，领升FTSEurofirst 300指数。此前该公司称，收到公司最大股东提出的64亿欧元(81.8亿美元)收购提议。
英国富时100指数 收高0.38%，报6,411.74点。德国DAX指数 涨0.08%，报7,795.31点。法国股市CAC 40指数 升0.53%，报3,731.42点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。