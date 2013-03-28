欧洲股市：收升，受企业并购消息带动

* FTSEurofirst 300指数收高0.4%

* FTSEurofirst 300指数和STOXX 600指数连升第10个月

* 塞浦路斯银行重开没有出现挤兑，燃点股市涨势

* D.E Master Blenders收到64亿欧元收购提议，股价急升

路透伦敦3月28日 - 欧洲股市周四上涨，连续录得月度上升，被收购目标企业D.E. Master Blenders 领升，且央行提供的流动性继续缓和投资人对欧元区稳定性的担忧。

在近期因救助磋商而关闭的塞浦路斯银行周四重开后，储户的反应相对冷静，也扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.4%，报1,188.92点。

覆盖范围更广的STOXX Europe 600指数 上扬0.5%，至293.78点。两个指数在3月均收高，录得第10个月连涨。

“欧洲股市是受投资资金带动，目前资投资金完全青睐股市，部份原因是央行提供的流动性，”管理32亿欧元资产的SwissLife Banque Privée的股市部主管Xavier Lespinas说。

德国零售及就业市场数据强劲，且美国第四季GDP增长率被上修，扶助支撑全球经济持续复苏的观点。

因塞浦路斯银行重开后市况平静，欧洲银行股 受释然情绪带动上涨，但迹象显示市场的普遍涨势开始减弱，因股指处在多年高位。

在季末入市的投资人买入更具防御性的股票，即那些产品和服务需求不太受经济动荡影响需求的企业。

荷兰咖啡及茶叶公司D.E Master Blenders 1753 股价暴涨25%，成交放量，领升FTSEurofirst 300指数。此前该公司称，收到公司最大股东提出的64亿欧元(81.8亿美元)收购提议。