欧洲股市：收升，沃达丰的并购传闻带动股市升势

欧洲股市：从16个月高位下滑，因油股和银行股走软
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
* FTSEurofirst 300指数收升1.3%
* 沃达丰因再现并购传闻，股价上扬2.9%
* Euro STOXX 50指数升穿2,650点的阻力水平
路透伦敦4月2日 - 欧洲股市周二上涨，随着欧洲企业并购活动增加，英国电信集团沃达丰的并购传闻提振欧洲攀升。
沃达丰 急升2.9%，此前报导称Verizon Communications 和美国电话电报公司 合作并购沃达丰。沃达丰拒绝置评。
沃达丰成交放量，为90日均值的约三倍，正如瑞典电信集团Tele2 及荷兰咖啡和茶叶公司D.E Master Blenders 因近期的并购活动，成交放量。
对企业整合的预期也扶助大型电信股表现，意大利电信(Telecom Italia) 及法国电信(France Telecom) 分别上涨2.8%和1.6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升14.87点，或1.3%，报1,203.79点，沃达丰攀升为FTSEurofirst 300指数贡献了约1点的涨幅。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨2.1%，至2,679.80点，周二盘中升穿2,650点，为交易商关注的关键阻力水平。
英国富时100指数 收高1.23%，报6,490.66点。德国DAX指数 涨1.91%，报7,943.87点。法国股市CAC 40指数 升1.98%，报3,805.37点。(完)
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。