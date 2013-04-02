欧洲股市：收升，沃达丰的并购传闻带动股市升势

* FTSEurofirst 300指数收升1.3%

* 沃达丰因再现并购传闻，股价上扬2.9%

* Euro STOXX 50指数升穿2,650点的阻力水平

路透伦敦4月2日 - 欧洲股市周二上涨，随着欧洲企业并购活动增加，英国电信集团沃达丰的并购传闻提振欧洲攀升。

沃达丰 急升2.9%，此前报导称Verizon Communications 和美国电话电报公司 合作并购沃达丰。沃达丰拒绝置评。

沃达丰成交放量，为90日均值的约三倍，正如瑞典电信集团Tele2 及荷兰咖啡和茶叶公司D.E Master Blenders 因近期的并购活动，成交放量。

对企业整合的预期也扶助大型电信股表现，意大利电信(Telecom Italia) 及法国电信(France Telecom) 分别上涨2.8%和1.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升14.87点，或1.3%，报1,203.79点，沃达丰攀升为FTSEurofirst 300指数贡献了约1点的涨幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 涨2.1%，至2,679.80点，周二盘中升穿2,650点，为交易商关注的关键阻力水平。