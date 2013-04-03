欧洲股市：收低，因美国经济数据疲弱令股市蒙上阴霾

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
* FTSEurofirst 300指数下跌0.9%
* 美国数据令企业盈利前景蒙上阴霾
* 矿业股和电信股下跌，因券商下调评级
路透伦敦4月3日 - 欧洲股市周三收低，因美国经济数据疲弱，令市场愈发忧虑全球经济成长前景是否将为近期股市涨势提供理据。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.9%，报1,193.30点；较广泛的STOXX Europe 600指数 下滑0.9%，至294.80点，削弱上日欧洲股市录得的巨大升幅，昨日涨势使欧股升向信贷危机前的高位。
欧洲股市在过去九个月的升势是受助于各国央行的刺激举措，Datastream数据显示，欧洲企业股票的市盈率(本益比)为12.3倍，高于历史均值的12.19倍。
一份美国就业报告显示3月民间就业人数增幅少于预期，且服务业数据低于预期，为支持对企业未来盈利看法的成长模型蒙上阴霾。
“短期而言，全球经济复苏已被市场消化，现在略为过度，”管理460亿欧元股票资产的Pictet Asset Management的策略师Frederic Rollin说。
“几个月前，股票便宜，但在大幅攀升后，它们不再便宜了，”他说。
矿业股和电信股跌幅居前，分别下挫2%和2.1%，因投资银行下调这两个行业的盈利预估。
对全球经济前景的忧虑也打压银行股，下跌1.8%，苏格兰皇家银行 下滑4.4%，因投资人向该行有关2008年120亿英镑供股计划提出索偿。
英国富时100指数 收跌1.08%，报6,420.28点。德国DAX指数 跌0.87%，报7,874.75点。法国股市CAC 40指数 收低1.32%，报3,754.96点。(完)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。